IR A
IR A

Un famoso conductor sufrió una estafa virtual: "Una pesadilla"

Un reconocido periodista relató los momentos de desesperación vividos tras ser víctima de los delincuentes.

El reconocido conductor sufrió un robo virtual.

El reconocido conductor sufrió un robo virtual.

Un dramático momento atraviesa Lucas Bertero tras convertirse en blanco de un sofisticado engaño digital que terminó por desvalijar sus finanzas personales. A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el periodista visibilizó los detalles de una verdadera pesadilla que incluyó el vaciamiento de sus cuentas bancarias, el pedido de préstamos millonarios sin su consentimiento y constantes intimidaciones.

Así reaccionó la modelo a las palabras de Mateyko.
Te puede interesar:

Así fue la reacción de Julieta Prandi tras el descargo de Juan Alberto Mateyko por su separación con Emanuel Ortega

El comunicador expuso la vulnerabilidad a la que quedó expuesto frente a las nuevas modalidades delictivas y remarcó la desesperación que vivió durante semanas. Afortunadamente, con el patrocinio legal de destacados letrados, el presentador logró encauzar la resolución del hecho y llevar tranquilidad a sus seguidores tras atravesar días de profunda angustia.

El lamento de Lucas Bertero por la estafa virtual

El calvario para el periodista comenzó a principios de septiembre, cuando cayó en las redes de una inédita estrategia de ciberdelincuencia. “El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla; fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto”, expresó el conductor en su perfil de Instagram bajo el título “A mí no me va a pasar”, donde admitió haber quedado sumido en un estado de desprotección total tras el repentino ataque digital.

La sorpresiva maniobra de los ciberdelincuentes descolocó por completo al presentador, dejándolo atrapado en un fuerte shock emocional durante los días posteriores al incidente. “Solo tenía preguntas, pánico y culpa”, agregó el comunicador, reflejando el impacto psicológico que le generó no entender cómo habían vulnerado su privacidad y la frustración inmediata por sentirse responsable de la maniobra engañosa.

La maniobra delictiva expuso la fragilidad de sus datos personales y derivó en perjuicios económicos severos, acompañados por un clima de extorsión permanente. “¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?”, se preguntó el animador, al tiempo que repasó el saldo desastroso de la operación maliciosa: “Cuentas vacías, préstamos millonarios y amenazas, un infierno”, sostuvo la figura televisiva, visibilizando la impunidad con la que actuaron los estafadores.

Pese al devastador escenario inicial, el presentador logró reconstruir la situación financiera y judicial gracias al acompañamiento de su entorno y profesionales de la justicia. “Hoy, volviendo a mi vida, necesito decir gracias a Martín Leguizamón, a Fernando Burlando por el gran trabajo y contención”, manifestó el periodista, reconociendo la labor técnica y emocional desempeñada por los reconocidos abogados para devolverle la tranquilidad tras el trago amargo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La confesión la hizo durante un programa de streaming en DGO Stream.

Una famosa conductora de 46 años confirmó que se habla con un futbolista argentino de 19 años

La cantante subió una historia a su cuenta de Instagram.

La reacción de La Joaqui tras el lanzamiento de Luck Ra que sería destinado a ella: "Siempre conmigo"

El jurado fue exigente con uno de los participantes.

No se la dejaron pasar: el "aberrante" error de un participante en MasterChef Celebrity

El chef italiano se refirió a la polémica de la cocinera argentina.

Fue tajante: esto dijo Donato de Santis por la polémica de Maru Botana en MasterChef

El humorista atraviesa un momento delicado de salud.

Cómo está de salud Fabián Gianola tras ser atropellado

El famoso humorista falleció a sus 67 años de edad.

Conmoción: murió un famoso comediante de forma repentina

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.419 del miércoles 21 de octubre de 2026

Hace 8 minutos
Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Hace 11 minutos
Mineiro perdió, pero mantuvo la ventaja en el resultado global.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

Hace 33 minutos
El criadero avícola está ubicado sobre el kilómetro 71 de la Autovía 226.

Murieron miles de gallinas tras un voraz incendio en un criadero en Balcarce

Hace 59 minutos
Fernando Confessore y su hija Julieta.

El emotivo mensaje de Julieta, la hija de Fernando Confessore: "Sigo esperando que vuelvas"

Hace 1 hora