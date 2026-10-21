Un famoso conductor sufrió una estafa virtual: "Una pesadilla" Un reconocido periodista relató los momentos de desesperación vividos tras ser víctima de los delincuentes. Agregar C5N en









El reconocido conductor sufrió un robo virtual.

Un dramático momento atraviesa Lucas Bertero tras convertirse en blanco de un sofisticado engaño digital que terminó por desvalijar sus finanzas personales. A través de un extenso descargo en sus redes sociales, el periodista visibilizó los detalles de una verdadera pesadilla que incluyó el vaciamiento de sus cuentas bancarias, el pedido de préstamos millonarios sin su consentimiento y constantes intimidaciones.

El comunicador expuso la vulnerabilidad a la que quedó expuesto frente a las nuevas modalidades delictivas y remarcó la desesperación que vivió durante semanas. Afortunadamente, con el patrocinio legal de destacados letrados, el presentador logró encauzar la resolución del hecho y llevar tranquilidad a sus seguidores tras atravesar días de profunda angustia.

El lamento de Lucas Bertero por la estafa virtual El calvario para el periodista comenzó a principios de septiembre, cuando cayó en las redes de una inédita estrategia de ciberdelincuencia. “El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla; fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto”, expresó el conductor en su perfil de Instagram bajo el título “A mí no me va a pasar”, donde admitió haber quedado sumido en un estado de desprotección total tras el repentino ataque digital.

La sorpresiva maniobra de los ciberdelincuentes descolocó por completo al presentador, dejándolo atrapado en un fuerte shock emocional durante los días posteriores al incidente. “Solo tenía preguntas, pánico y culpa”, agregó el comunicador, reflejando el impacto psicológico que le generó no entender cómo habían vulnerado su privacidad y la frustración inmediata por sentirse responsable de la maniobra engañosa.

La maniobra delictiva expuso la fragilidad de sus datos personales y derivó en perjuicios económicos severos, acompañados por un clima de extorsión permanente. “¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?”, se preguntó el animador, al tiempo que repasó el saldo desastroso de la operación maliciosa: “Cuentas vacías, préstamos millonarios y amenazas, un infierno”, sostuvo la figura televisiva, visibilizando la impunidad con la que actuaron los estafadores.

Pese al devastador escenario inicial, el presentador logró reconstruir la situación financiera y judicial gracias al acompañamiento de su entorno y profesionales de la justicia. “Hoy, volviendo a mi vida, necesito decir gracias a Martín Leguizamón, a Fernando Burlando por el gran trabajo y contención”, manifestó el periodista, reconociendo la labor técnica y emocional desempeñada por los reconocidos abogados para devolverle la tranquilidad tras el trago amargo.