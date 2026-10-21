21 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei en España: "Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado"

Durante la inauguración del Máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos, el mandatario argentino destacó el rol académico en la difusión de las ideas liberales e invitó a “repensar el rol del Estado en la sociedad”.

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Milei exportó su visión económica a Europa. 

Milei exportó su visión económica a Europa. 

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Javier Milei disertó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en el marco de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca, espacio donde expuso los fundamentos filosóficos, morales y económicos que guían la toma de decisiones de su gestión. "La moral como política de Estado", enfatizó y adelantó que será su próxima publicación que verá la luz en los próximos veinte días.

El Gobierno pretende tratar el proyecto la próxima semana en Diputados.
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"Estamos haciendo más libres a los argentinos sacándoles de encima al Estado", remarcó el libertario durante su intervención en la Universidad Rey Juan Carlos, donde además repasó su trayectoria académica desde sus inicios hasta adoptar la Escuela Austríaca y definirse como anarcocapitalista.

Explicó que dejó de lado la discusión coyuntural para enfocar su visión en el equilibrio general y el crecimiento económico, reafirmando su postura teórica de que "los impuestos son un robo" y destacando haber alcanzado el equilibrio fiscal en su primer mes mediante la reducción del gasto público, resolver el problema de la deuda del Banco Central y el respeto de la propiedad privada. Además de "lograr una baja impositiva histórica de 4 puntos del PBI".

Milei señaló que la oposición usa las instituciones para "perseguirnos, encarcelarnos y censurarnos", por lo que decidió dar la pelea desde la gestión: “No me gusta el Estado, me meto y lo rompo desde adentro, acá estoy”.

Además, volvió a resaltar ante el auditorio que sus decisiones en la función pública se basan en los valores de occidente: la razón griega, el derecho romano, el estoicismo y la tradición judeocristiana. Definió el liberalismo como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo” y destacó el Éxodo bíblico como “la máxima epopeya de la libertad”. Además, criticó la alianza de la izquierda con el extremismo islámico, señalando que atacan a Israel por ser el bastión del capitalismo.

Por otro lado, destacó que en su gestión quitaron 18 mil regulaciones y rechazó las políticas de asistencia social tradicionales por generar una "trampa de pobreza" que crea "sociedades de vagos", contraponiendo la idea de transformar la ayuda social en herramientas para lograr ciudadanos libres.

Moralidad, Libre Mercado y la Visión de Crecimiento Económico

Milei dejó en claro que la economía y la moral van de la mano y que "no vale el relativismo moral" a la hora de gobernar. Defendió con fuerza la apertura económica explicando que no es solo una cuestión de números, sino de justicia.

Para graficarlo, atacó directamente a un productor nacional de neumáticos al que tildó de "empresaurio", señalando que vendía productos caros y de mala calidad gracias al proteccionismo: “Si abro la economía y permito que entren los otros neumáticos tengo una ganancia de eficiencia”.

Según Milei, "los neumáticos caros, pocos y de mala calidad hacían que las rutas fueran más peligrosas" y agregó que al abrir la economía se "generó eficiencia para todos".

La receta que compartió el mandatario argentino para volver a crecer se basa en desregular, bajar impuestos y abrir el país al comercio, dejando atrás la idea de la justicia social a la que culpa del estancamiento. Fiel a sus convicciones, aseguró que prefiere pagar un costo político antes que traicionar sus principios: “No vamos a negociar nuestros valores morales por un logro político”.

Por último, elogió a su gabinete afirmando que “la garantía del éxito es rodearse de personas que sean mejor que uno”. Confiado en el rumbo elegido, pronosticó que el apoyo popular se mantendrá en las urnas: “Los argentinos se despertaron en el 2023, confío en que lo van a convalidar en el 2027 y Argentina será grande nuevamente”.

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