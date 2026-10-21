Nació el amor entre un ex Gran Hermano y una famosa panelista argentina: la pista que los dejó al descubierto

Un exparticipante del reality compartió en sus redes sociales una llamativa reacción de la panelista. El gesto no pasó inadvertido y despertó rumores de un posible romance.

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano.

Una interacción expuesta en redes sociales bastó para despertar rumores acerca de un posible romance entre Costa y un ex Gran Hermano. La situación se conoció luego de que el periodista Fede Flowers compartiera en su red social una captura de pantalla que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Hernán Ontivero, conocido popularmente como el Negro Onty, saltó a la fama tras participar en la edición 2023 de Gran Hermano, el reality de Telefe, donde se convirtió en el primer eliminado de aquella temporada. Desde entonces , su nombre quedó vinculado a distintas polémicas y, esta vez, volvió a quedar en el centro de la atención tras la difusión de unas llamativas capturas de pantalla.

Todo comenzó con una publicación del ex Gran Hermano quien mostró que recibió una particular reacción de la panelista. El intercambio no pasó inadvertido para Flowers, quien decidió exponerlo públicamente y dejó abierta la posibilidad de que entre ambos exista algo más que una simple interacción virtual. "El negro Onty mandó al frente a Costa, le mandaba fueguitos. ¿nace el amor? ", escribió en su cuenta de X.

Tras descubrir la interacción de la panelista, el ex Gran Hermano no dudó en compartir la captura en sus redes sociales y bromear al respecto. “Las cosas que uno encuentra, si se pone a revisar. Mirá vos”, escribió el cordobés junto a varios emojis de risa.

Lejos de pasar inadvertida, la publicación despertó especulaciones sobre las intenciones de la humorista, quien había reaccionado con un emoji de fuego, un gesto que en las redes sociales suele interpretarse como una señal de atracción o interés hacia otra persona.

Negro Onty y Costa, ¿nació el amor?

Caminos separados: se conocieron en un reality, se casaron pero, el matrimonio no resultó como esperaban

Wanda González y Brian Villalba, la pareja que se conoció y se casó en la segunda temporada de Love Is Blind Argentina, anunció su separación este lunes a través de redes sociales. La noticia sorprendió a los seguidores del reality show donde su historia de amor había sido una de las más comentadas.

El comunicado fue publicado por Wanda en sus historias de Instagram y confirmó que la decisión fue tomada en conjunto, aclarando que no hubo terceras personas involucradas. La pareja pidió respeto y agradeció el acompañamiento de quienes siguieron su relación desde el programa hasta la vida real.

La pareja se había conocido en el reality y dieron el sí. Sin embargo no resultó como esperaban.

"Queremos compartirles que con Brian decidimos tomar caminos separados. Fue una decisión que tomamos entre nosotros, por motivos que tienen que ver únicamente con nuestra relación y sin que existieran terceras personas involucradas. Nos quedamos con mucho cariño y respeto por todo lo que compartimos y elegimos transitar este momento desde la tranquilidad y el respeto mutuo. Gracias por acompañarnos y por respetar este momento."

La confirmación llegó luego de semanas de rumores sobre una crisis entre ambos, que habían circulado en redes y medios de espectáculos. Con este mensaje, Wanda y Brian cerraron públicamente su historia, que comenzó en un experimento televisivo y terminó en un comunicado conjunto en Instagram.