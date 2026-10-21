Conmoción: murió un famoso comediante de forma repentina La triste partida del artista provocó un profundo dolor entre colegas y fanáticos del entretenimiento. Agregar C5N en









El famoso humorista falleció a sus 67 años de edad.

La industria del entretenimiento de México atraviesa un profundo duelo tras confirmarse el sorpresivo fallecimiento del querido actor y humorista Carlos Miguel a los 67 años. El reconocido intérprete, quien alcanzó una enorme popularidad por su extensa trayectoria en las producciones de Televisa y por personificar al entrañable "El Poncho", perdió la vida de forma imprevista durante las primeras horas de este martes 20 de octubre. Por el momento, ni los organismos oficiales ni sus allegados informaron los motivos de su deceso.

El triste acontecimiento fue comunicado públicamente por su gran amigo y compañero de profesión, el actor Roberto Tello, popularmente identificado en el medio artístico bajo el seudónimo de "El Coreano". Utilizando sus plataformas virtuales, el artista difundió una pieza audiovisual acompañada por unas sentidas palabras de adiós para despedir a su entrañable colega, provocando un inmediato impacto entre los seguidores del humorista fallecido.

"Descansa en paz querido Charly. Te quiero mucho Poncho", expresó Tello en sus redes sociales, desatando una masiva cadena de mensajes de dolor y apoyo por parte de colegas y fanáticos que siguieron su camino a lo largo de los años. La repentina partida del comediante deja un enorme vacío en el ámbito audiovisual de la región, donde su personaje logró consolidarse como una figura de referencia para varias generaciones.

Quién era el actor y comediante Carlos Miguel A lo largo de su dilatada trayectoria en la televisión, Carlos Miguel logró posicionarse como una figura infaltable en las tiras diarias de mayor encendido de la cadena Televisa. Su talento actoral brilló en producciones emblemáticas que marcaron una época en la televisión latinoamericana, entre las que destacan Muchachitas, Soñadoras, Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Tú y yo, Amigas y rivales y Las vías del amor. Con estos populares proyectos, el intérprete logró afianzar un fuerte vínculo con el público de la región.

En los años posteriores de su carrera, el artista continuó muy activo en la ficción televisiva sumándose a elencos de ficciones como La verdad oculta, Amores con trampa, Diseñando tu amor y Golpe de suerte. Además de su marcada presencia en las telenovelas de formato largo, demostró su gran versatilidad interpretativa al adaptarse con éxito a diversos formatos dentro del ambiente del entretenimiento.

Su presencia en la pantalla se complementó con participaciones estelares en los programas unitarios de mayor audiencia de la señal mexicana. De esta forma, dejó su sello en múltiples emisiones del clásico ciclo Mujer, casos de la vida real, como así también en las producciones continentales Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, manteniéndose plenamente vigente en la consideración de los espectadores a través del tiempo.