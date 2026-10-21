Cómo está de salud Fabián Gianola tras ser atropellado

Un repentino y violento episodio en la vía pública frenó de golpe la rutina del actor.

El actor Fabián Gianola sufrió un grave accidente de tránsito. El lamentable episodio ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires , cuando el comediante cruzaba por una senda peatonal. El artista fue embestido violentamente por un vehículo en la zona norte, muy cerca de un centro comercial.

El periodista Pablo Layús reveló la noticia con detalles inéditos del impacto. "Lo atropelló un auto cerca de un shopping en zona norte. Estaba cruzando la calle, el auto dobló y lo atropelló" , aseguró el comunicador para explicar la mecánica del sorpresivo choque vial.

Las consecuencias físicas del fuerte impacto obligaron a una rápida y urgente intervención de los profesionales médicos, según informaron en Primicias Ya. Leo Arias aportó más precisiones sobre el diagnóstico y detalló que el actor sufrió una "fractura expuesta y rotura de ligamentos" . Debido a la gravedad de las heridas, deberá ingresar al quirófano inminentemente.

El cuadro clínico del intérprete genera enorme preocupación dentro de todo el ambiente del espectáculo argentino. "Tiene una lesión importante en su brazo, a tal punto que va a tener que ser operado mañana" , informaron los periodistas en las últimas horas. Su evolución médica será clave para iniciar la rehabilitación.

El imprevisto afectó directamente la agenda laboral del actor y la cartelera teatral porteña de la actualidad. La obra Los 39 Escalones , protagonizada junto a Fabián Mazzei , Fabiana García Lago y Carna Crivelli , suspendió momentáneamente sus funciones. El público deberá esperar hasta que el protagonista principal reciba el alta.

La primera foto de Fabián Gianola tras el accidente

Tras el hermetismo inicial, la familia del actor decidió romper el silencio a través del mundo digital. Fue Florencia Elizabeth, actual pareja de Fabián Gianola, quien publicó la primera fotografía del artista en su cuenta de Instagram. La imagen busca llevar calma a los fanáticos en medio de la internación.

La mujer utilizó sus redes sociales para contar en primera persona el dramático momento que vivieron juntos. “Ayer atropellaron a Fabi mientras cruzaba por la senda peatonal. Dentro de todo la sacamos barata", expresó con claro alivio. Su mensaje ratificó la violenta dinámica del accidente en plena vía pública.

Además de compartir la postal, la novia del artista brindó más precisiones sobre la inminente cirugía traumatológica. "Se quebró el brazo por la caída y mañana ya lo operan”, escribió la joven en la reconocida plataforma digital. La fractura expuesta de radio obligó a programar este procedimiento quirúrgico de urgencia.

Gionola, con su hija, tras la internación. Instagram

El choque no solo dejó secuelas físicas, sino que también derivó en un rápido accionar judicial contra el conductor. La propia Florencia Elizabeth confirmó que el responsable del siniestro ya se encuentra bajo la mira de sus abogados. “El tema ya está en manos legales", aseveró de forma contundente en su publicación.

Finalmente, la pareja del reconocido comediante cerró su comunicado con un sentido mensaje para todos sus seguidores. "Gracias a todos los que se preocuparon y nos mandaron mensajitos. Ahora toca recuperarse”, concluyó la joven. El foco familiar ahora está puesto en superar este difícil momento y acompañar la rehabilitación.