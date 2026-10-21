No se la dejaron pasar: el "aberrante" error de un participante en MasterChef Celebrity El insólito desacierto de una de las figuras del certamen provocó durísimas devoluciones y ácidas ironías. Agregar C5N en









El jurado fue exigente con uno de los participantes.

Una complicada velada atravesó Campi en la estación de cocina de MasterChef Celebrity al encarar la prueba de elaborar pastas rellenas con insumos preseleccionados. Decidido a rendir tributo a la herencia familiar de sus antepasados, el humorista presentó unos sorrentinos de ricota, panceta y queso crema con crema de cebolla. Sin embargo, el ambiente se tensó desde el primer instante cuando se dispuso a agregar queso y Germán Martitegui lo interrumpió de forma tajante: "Odio la pasta con queso".

Aunque la masa y la preparación interna del plato recibieron el visto bueno del comité evaluador, la guarnición líquida arruinó por completo la devolución. Damián Betular no ocultó su desagrado al calificar la propuesta como un desacierto total, mientras que Martitegui elevó el nivel de crítica al señalar la técnica empleada: "El relleno y la pasta están bien, pero la salsa es una aberración", sentenció el reconocido cocinero.

La tensión escaló cuando el chef explicó los motivos de su rechazo al aire: "Es como una cebolla cruda procesada con crema, no la logro entender". Al escuchar que el concursante admitía haber preparado la mezcla exactamente de esa forma, el jurado reaccionó con contundencia: "A nadie se le puede ocurrir procesar cebolla cruda con crema", enfatizó el chef, recomendando además con ironía que los parientes del participante apagaran la pantalla para no presenciar la evaluación.

Frente al adverso escenario, el comediante echó mano a su habitual picardía para pedir perdón a la comunidad italiana y descontracturar el tenso cruce. Cuando la conductora Wanda Nara le consultó si su abuela estaría sufriendo al observar la preparación desde su hogar, el participante remató con un exabrupto característico de su repertorio: "No, la abuela está muerta", disparó entre risas, cerrando una jornada atravesada por las duras devoluciones gastronómicas.

Polémica por el gesto de Dolli Irigoyen en medio del escándalo de Maru Botana en MasterChef Las intensas réplicas en plataformas virtuales contra Maru Botana por su particular técnica de degustación en MasterChef Celebrity continúan en ascenso sin dar tregua. Pese a que Donato de Santis buscó calmar las aguas apelando al respeto por la impronta de cada profesional, la controversia sumó un capítulo impensado al involucrar a Dolli Irigoyen, cuya interacción digital fue descubierta por la periodista Pochi de Gossipeame al notar un "me gusta" a un video satírico sobre la conductora.

El guiño en redes sociales fue catalogado por los usuarios como una clara muestra de desaprobación hacia la cocinera, encendiendo las alarmas en el ambiente culinario por la sobriedad que caracteriza a la prestigiosa chef. Mientras la exposición mediática escala a niveles despiadados con cada nueva emisión del reality gastronómico, la apuntada salió a defenderse en diálogo con Pilar Smith: "Es como una cata de vinos. No necesitás tomarte todo el vaso para opinar", argumentó la pastelera. La inesperada reacción virtual de la respetada gastronómica reavivó la interna del certamen y dejó al descubierto las fricciones latentes alrededor de la figura de la jurado. Aunque en el entorno del programa especulan con un posible descuido involuntario en la aplicación, la actitud terminó por validar los cuestionamientos del público y profundizó la grieta en la televisión.