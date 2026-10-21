21 de octubre de 2026 Inicio
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La actividad económica, en caída libre: bajó un 1,7% interanual en agosto

El Indec informó que el rubro de la pesca fue el más afectado, mientras que el de explotación de minas y canteros registró el mayor incremento. En la comparación mensual, el indicador general creció apenas un 0,1%.

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La actividad económica volvió a caer en la comparación interanual.

La actividad económica volvió a caer en la comparación interanual.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que el nivel de actividad económica cayó un 1,7% interanual en agosto, por lo que volvió a bajar tras la merma registrada en julio. Además, en la comparación mensual creció apenas un 0,1%.

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En un informe, el Indec detalló los rubros con mayor incremento interanual de actividad económica en el octavo mes del año. "Con relación a igual mes de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en agosto. Se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1% i.a.) y Electricidad, gas y agua (4.3% i.a.)", expresó el organismo.

La actividad econ&oacute;mica volvi&oacute; a caer en la comparaci&oacute;n interanual.

La actividad económica volvió a caer en la comparación interanual.

En tal sentido, también se registraron subas interanuales en los sectores de Hoteles y restaurantes (3,1%), Servicios sociales y de salud (0,6%) y Actividades inmobiliarias y de alquiler (0,4%).

En contrapunto, los rubros que tuvieron caídas interanuales en agosto fueron Pesca (-15,7%), Impuestos netos de subsidios (-4,2%), Intermediación financiera (-3,8%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,5%), Industria manufacturera (-3,2%), Transporte y comunicaciones (-2,9%), Construcción (-2,5%), Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-1%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,6%) y Enseñanza (-0,3%).

El FMI prevé que la actividad económica de Argentina se recupere para 2027

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó el viernes las reformas económicas llevadas a cabo por el Gobierno y prevé que la actividad económica en Argentina se recupere en 2027, gracias a una mayor inversión y el consumo privado. "Esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”, señaló el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk, durante las reuniones anuales que el organismo lleva a cabo en Tailandia.

El funcionario brindó una conferencia de prensa donde presentó el informe de actualidad regional para América Latina y El Caribe y habló específicamente del país: “En Argentina, los datos registrados en lo que va de año han sido más débiles de lo que habíamos previsto en nuestro informe WEO de abril; no obstante, esperamos que el crecimiento repunte el próximo año a medida que la demanda se recupere gradualmente”.

En este marco, Chalk prevé que "la actividad en Argentina se fortalezca en 2027, impulsada por la inversión y el consumo privado, los cuales se verán favorecidos por la disminución de la inflación y los esfuerzos de reforma en curso”.

A nivel regional, analizó que América Latina y el Caribe "ha tenido un buen desempeño en términos generales y al desenvolverse en el complejo y volátil contexto global que se describió a principios de esta semana en nuestros informes principales”.

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