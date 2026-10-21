Una famosa conductora de 46 años confirmó que se habla con un futbolista argentino de 19 años Luego de su separación, la actriz dejó pistas sobre la identidad del misterioso admirador. En las redes ya circulan versiones, aunque no hay confirmación oficial. Agregar C5N en









La confesión la hizo durante un programa de streaming en DGO Stream. Redes sociales

Sabrina Rojas sorprendió al comentar al aire que mantiene un vínculo virtual con un joven futbolista argentino de 19 años, 27 menos que ella. La confesión la hizo durante un programa de streaming en DGO Stream, luego de su reciente separación, y dejó en claro que está abierta a conocer nuevos candidatos.

Según contó, un joven jugador le escribe por Instagram y ella respondió algunos mensajes en un par de ocasiones. "Hay un chico de 19 años que me escribe por Instagram, un par de veces le contesté. Las veces que viene para Argentina, me dice para vernos. Es argentino pero vive afuera", dio a conocer la actriz, sin mencionar su nombre.

Lejos de esquivar el tema, explicó qué le llama la atención del joven y por qué no lo ve como a cualquier chico de su edad. Para ella, haber vivido en el exterior y su forma de expresarse le dan una perspectiva diferente a la de otros jóvenes. "Tiene algo que no es lo mismo que uno de 19 que vive con papá y mamá y no sabe qué estudiar, cuando habla tiene mucha calle, otro pensamiento. No te das cuenta que estás hablando con un nene", aseguró entre risas.

La diferencia de edad le llamó la atención a sus compañeros, quienes se mostraron sorprendidos. "Me da mucha impresión, hace dos años él era menor de edad", admitió. En el estudio, su compañero Valen Rizzuti intervino con un comentario que sumó picardía a la charla. "Vos le podrías enseñar", le dijo, y Rojas respondió sin dudar: "De eso estoy segurísima".

Sabrina Rojas habló sobre sus recientes operaciones estéticas La conductora contó que atravesó dos intervenciones y que eso limitó sus movimientos en los últimos días. "Me operé: me operé las tetas y me hice la pancita, cosa que más adelante les contaré mejor", explicó, y agregó que por eso no podía desplazarse demasiado.

La modelo no precisó en qué consistió el procedimiento abdominal y tampoco brindó detalles sobre el resto de las cirugías, aunque anticipó que más adelante compartirá información sobre las intervenciones y sobre su recuperación. Sabrina Rojas. Ya de regreso en sus compromisos laborales, reconoció que todavía tenía molestias y pidió un ajuste en la dinámica del ciclo para poder conducir sin moverse mucho. "Un pedido mío fue arrancar de adelante porque no tengo la velocidad para hacerlo. Estoy medicada, con analgésicos y un poquito dolorida", detalló.