Después de semanas de distintas versiones mediáticas, el empresario ratificó el final de su romance con la modelo. Además, aseguró que el cierre de la pareja fue consensuado.

Después de semanas cargadas de rumores y trascendidos, Marcelo Tinelli confirmó públicamente su separación de Milett Figueroa. El experimentado presentador y la artista peruana finalizaron el vínculo sentimental que nació originalmente en la pista del programa Bailando 2023.

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños pero fue sin pareja: ¿cómo está su situación amorosa?

El conductor ratificó la ruptura en una entrevista con Teleshow. "Solo puedo decir que estoy separado, que lo decidimos en el mes de marzo", confesó el empresario ante la consulta sobre su presente amoroso, y contradijo la versión de su exnovia al asegurar que fue una determinación conjunta. "De mi parte, fue en los mejores términos", enfatizó.

La modelo también compartió su testimonio en el programa Amor y Fuego para responder a las constantes críticas desde que comenzaron los rumores . "Todo lo que hago es honesto, sincero y transparente. No tengo nada que ocultar ni de qué esconderme", sentenció la mujer frente a las cámaras peruanas.

"Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera", explicó Figueroa para despejar dudas. La artista se mostró firme con la decisión, se adjudicó la autoría de la ruptura y solicitó respeto por este proceso personal.

Milett reiteró su cansancio frente a las especulaciones falsas que circulan en las redes sociales sobre el motivo de esta separación tan sorpresiva. "No me gusta que se digan cosas que no son. Mi relación terminó a finales de marzo", insistió ante la presión de los conductores del programa.

La expareja compartió viajes y momentos familiares de mucha exposición pública antes de la separación definitiva que confirmó el conductor argentino. Actualmente, ambos transitan caminos por separado mientras mantienen la cordialidad que caracterizó a su noviazgo.

"Un service cortito": Graciela Alfano, filosa sobre su relación con Marcelo Tinelli

Graciela Alfano detalló cómo fue su relación amorosa con Marcelo Tinelli y aclaró que sucedió "muchos años antes del Bailando", el certamen que empezó en 2006, cuando ambos estaban separados. "Fue un service muy cortito", afirmó la exvedette.

La mediática contó a Moria Casán en su programa de televisión, La mañana con Moria, en El Trece, que el conductor nacido en Bolívar no quiso entrar por la entrada principal de su lujoso edificio: "Entró por el garaje y subió por la puerta de servicio, escondido y con paranoia".

Un momento épico en la charla entre las divas fue cuanto intervino la empleada de la exvedette, Norma: "Cuando vio al 'Cabezón'", refiriéndose al famoso, la mujer puso una milanesa más en el horno, ya que era la hora del almuerzo.

"Cuando Norma saca las milanesas, me viene a tocar la puerta y me pregunta por el señor. 'Tinelli ya se fue', le dije. Y ella me contestó: '¡No me dio tiempo a sacar las milanesas que ya terminó!'", y la anécdota se llevó los aplausos del set de TV.

La artista no quiso ahondar en detalles, a pesar que "La One" la interrogó sobre si había sido una relación "delantera y trasera", y la famosa fue contundente: "Fue un service... una cosa muy cortita".

Para cerrar, la exbailarina dio a entender que el disfrute sexual no depende sólo del acompañante, sino que ella es una mujer empoderada, independientemente de con quien esté: "Yo la paso bien porque siempre me autogestiono, esté con quien esté".