El impresionante cambio físico de El Polaco que impactó a todos: la imagen que subió a redes El referente de la cumbia sorprendió a su público con una fotografía y una sentida reflexión sobre su presente personal. Agregar C5N en









El cantante de cumbia sorprendió a todos con su cambio fisico. Instagram: /elpolaco

El Polaco sorprendió a sus seguidores al publicar una foto frente al espejo donde exhibió los resultados de un dedicado proceso de entrenamiento. La destacada transformación física del referente de la cumbia tropical no tardó en volverse viral en las plataformas virtuales, generando la rápida reacción de sus seguidores y colegas de la música.

Más allá del impacto de la fotografía, el artista acompañó el posteo con un sentido mensaje. En su descargo, repasó la compleja trayectoria personal que debió atravesar antes de este presente pleno, marcado por la contención de sus hijas y la consolidación de su relación con Barby Silenzi. “Será que en toda mi vida tuve que cuidarme y pelearla sólo. He pasado momentos de soledad y tristeza que en mi interior pensaba y trataba de entender el porqué de tantas cosas”, comenzó expresando el músico a corazón abierto.

Para cerrar su reflexión, el cantante agradeció el acompañamiento constante del público durante sus 22 años de trayectoria sobre los escenarios. “Nada raro, solo me siento feliz, contento y en eje. La vida es preciosa y las luchas, las pruebas y los momentos difíciles están para ver que Dios no nos abandona”, sintetizó con profunda emoción para concluir su comunicado.

El Polaco contó el detrás de su cambio físico A través de una reciente publicación en su perfil de Instagram, Ezequiel Cwirkaluk decidió sincerarse ante sus seguidores sobre los verdaderos motivos que lo impulsaron a iniciar su transformación estética. El referente de la movida tropical reconoció que durante mucho tiempo le costó dar ese paso o simplemente no le daba la relevancia suficiente a su cuidado personal, motivo por el cual decidió cambiar sus hábitos para priorizar de una vez su salud y su bienestar interior.

Al repasar las etapas más difíciles de su historia, el artista reflexionó sobre el reordenamiento de sus prioridades en esta etapa de madurez personal. “Hoy ya con 39 años... Si paso mucho tiempo pude darme cuenta y empezar a pensar un poco en mi...”, argumentó con absoluta sinceridad el cantante en su posteo, dejando en claro que decidió poner el foco en él mismo tras haber postergado durante largos años sus propias necesidades en favor de las demandas de su entorno.

La repercusión en las plataformas digitales fue inmediata y cosechó el afecto de su círculo más íntimo. Por un lado, Barby Silenzi celebró su presente expresándole: “Me encanta verte así… Me encanta que te cuides… Te felicito y me pone orgullosa que siempre salgas adelante y nunca bajes los brazos. Sos un gran ejemplo para nuestras hijas. Te amo”. Por otro lado, su amigo Fede Bal le aportó una cuota de humor al comentario al bromear: “Una rutina menos de bíceps para el polaco que está duro, duro”.