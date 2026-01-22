Este es el perfume favorito de Rosina Beltrán, ex Gran Hermano: cuánto sale

El perfume favorito de Rosina Beltrán y su precio actual.
@rosibeltranv
La ex Gran Hermano Rosina Beltrán utiliza una fragancia de Paula Cahen D’Anvers.
El perfume pertenece a la línea de agua de colonia y tiene dos versiones: Bosque y Flores.
Ambas ediciones se destacan por perfiles olfativos bien definidos y diferentes entre sí.
El precio actual de cada versión es el mismo en la tienda oficial de la marca.
El interés por los hábitos de consumo y los gustos personales de figuras surgidas de los realities sigue generando curiosidad, incluso tiempo después de su paso por pantalla. En ese marco, Rosina Beltrán, quien participó en Gran Hermano y logró notoriedad por su estilo, su presencia estética y sus vínculos dentro de la casa, volvió a llamar la atención por un detalle particular: su perfume favorito de Paula Cahen D’Anvers. La fragancia elegida se convirtió en un rasgo que combina identidad, estilo y una construcción de imagen cuidada.
La mención de su perfume tomó relevancia durante su participación en el reality, donde, al igual que el resto de los concursantes, organizaba sus productos de belleza en el espacio reducido de la habitación. Allí, la colonia ocupaba un lugar visible entre sus pertenencias personales, integrada a su rutina diaria junto con el maquillaje y los elementos vinculados a la moda, una de las facetas que más se destacó de su perfil dentro del programa.
La idea central que se desprende de esta elección es que el aroma funciona como una extensión de la personalidad. En el universo de Gran Hermano, donde la convivencia permanente y las relaciones interpersonales son determinantes, el uso de una fragancia específica puede convertirse en un rasgo distintivo, una forma sutil de marcar presencia y de consolidar una identidad reconocible tanto dentro como fuera de la casa.
Cuál es el perfume favorito de Rosina Beltrán
El perfume elegido por Rosina Beltrán pertenece a la línea de agua de colonia de Paula Cahen D’Anvers, una propuesta que combina frescura, elegancia y un perfil clásico. Dentro de esta colección conviven dos versiones, Bosque y Flores, que forman parte de su rutina de cuidado personal y que utiliza según el momento y la ocasión. Ambas fragancias expresan estilos distintos, pero mantienen una misma identidad de marca ligada a lo natural y lo sofisticado.
La ediciónBosque se inscribe en la familia olfativa cítrica y se caracteriza por un perfil fresco y vibrante. Sus notas de salida están dominadas por el citrón, mientras que en el corazón aparecen el pomelo rosado y la uva blanca, que aportan un matiz frutal ligero. El cierre combina jazmín y ámbar, logrando un equilibrio entre frescura y calidez.
Por su parte, la versiónFlores pertenece a la familia olfativa floral para mujeres. Su apertura une jazmín y gardenia, seguida por un corazón de pimienta rosa y madreselva que suma carácter al aroma. Las notas de fondo de sándalo aportan una base suave y envolvente. En conjunto, ambas colonias están pensadas para el uso diario y refuerzan una imagen de estilo natural, cuidado personal y sofisticación sutil, alejadas de perfumes intensos o recargados.
Cuánto sale el perfume favorito de Rosina Beltrán
Más allá de la curiosidad por la fragancia elegida, uno de los datos que mayor interés genera es su valor actual. Según los precios vigentes en la página oficial de Paula Cahen D’Anvers, tanto el Agua de colonia Bosque como el Flores en su presentación de 170 ml se comercializan a $20.500. Esta igualdad de valores posiciona a ambas opciones dentro de un rango accesible si se las compara con perfumes de autor o fragancias importadas, que suelen manejar precios considerablemente más elevados.
El formato de 170 ml también resulta un punto a favor, ya que ofrece una cantidad superior a la habitual en perfumería, donde predominan los envases de entre 50 y 100 ml. Esto refuerza la relación entre precio y duración, y consolida la elección de una fragancia nacional asociada a una marca de diseño argentino como una opción que equilibra estilo, calidad, identidad de marca y accesibilidad económica dentro del mercado actual.