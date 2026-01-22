Este es el perfume favorito de Rosina Beltrán, ex Gran Hermano: cuánto sale Una colonia clásica de una diseñadora argentina combina estilo, identidad personal y un precio accesible dentro del mercado actual de perfumería. + Seguir en







El perfume pertenece a la línea de agua de colonia y tiene dos versiones: Bosque y Flores.

Ambas ediciones se destacan por perfiles olfativos bien definidos y diferentes entre sí.

El precio actual de cada versión es el mismo en la tienda oficial de la marca. El interés por los hábitos de consumo y los gustos personales de figuras surgidas de los realities sigue generando curiosidad, incluso tiempo después de su paso por pantalla. En ese marco, Rosina Beltrán, quien participó en Gran Hermano y logró notoriedad por su estilo, su presencia estética y sus vínculos dentro de la casa, volvió a llamar la atención por un detalle particular: su perfume favorito de Paula Cahen D’Anvers. La fragancia elegida se convirtió en un rasgo que combina identidad, estilo y una construcción de imagen cuidada.

La mención de su perfume tomó relevancia durante su participación en el reality, donde, al igual que el resto de los concursantes, organizaba sus productos de belleza en el espacio reducido de la habitación. Allí, la colonia ocupaba un lugar visible entre sus pertenencias personales, integrada a su rutina diaria junto con el maquillaje y los elementos vinculados a la moda, una de las facetas que más se destacó de su perfil dentro del programa.

La idea central que se desprende de esta elección es que el aroma funciona como una extensión de la personalidad. En el universo de Gran Hermano, donde la convivencia permanente y las relaciones interpersonales son determinantes, el uso de una fragancia específica puede convertirse en un rasgo distintivo, una forma sutil de marcar presencia y de consolidar una identidad reconocible tanto dentro como fuera de la casa.

Cuál es el perfume favorito de Rosina Beltrán El perfume elegido por Rosina Beltrán pertenece a la línea de agua de colonia de Paula Cahen D'Anvers, una propuesta que combina frescura, elegancia y un perfil clásico. Dentro de esta colección conviven dos versiones, Bosque y Flores, que forman parte de su rutina de cuidado personal y que utiliza según el momento y la ocasión. Ambas fragancias expresan estilos distintos, pero mantienen una misma identidad de marca ligada a lo natural y lo sofisticado.

La edición Bosque se inscribe en la familia olfativa cítrica y se caracteriza por un perfil fresco y vibrante. Sus notas de salida están dominadas por el citrón, mientras que en el corazón aparecen el pomelo rosado y la uva blanca, que aportan un matiz frutal ligero. El cierre combina jazmín y ámbar, logrando un equilibrio entre frescura y calidez.