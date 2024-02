Un escándalo envuelve a Jony Viale en el debut de su nuevo programa

"Es el mismo nombre que le pusieron a tu nuevo programa en Todo Noticias. No lo sabían, quizás", añadió Sued y, aclaró que "no creo que haya sido con mala voluntad. Pero ahora ya lo saben". Esta noticia resonó en la red social y generó revuelo.

Sin embargo con el correr de las horas, Jonatan Viale contactó al periodista y pudo hablar sobre el tema: "Me llamó @JonatanViale, se disculpó. Él no estaba enterado. Se lo agradezco". Eso no es todo, sino que también compartió el tweet del periodista Nacho Rodríguez donde explicó la resolución del conflicto.

"Fin de la novela: @JonatanViale llamo a las autoridades de @todonoticias para que le cambien el nombre de su nuevo programa, ya que desconocía de su existencia. Aparentemente se cambiara el nombre y asi no tener conflictos con nadie… Todos correctos, como corresponde", afirmó Rodríguez.