Rescataron al hombre que amenazaba con arrojarse del Puente Pacífico

Tras un llamado al 911, móviles de la Policía y Bomberos de la Ciudad desplegaron un fuerte operativo para intentar disuadirlo y bajarlo del lugar.

Rescataron al hombre que amenazaba con tirarse del Puente Pacífico.

Rescataron al hombre que amenazaba con tirarse del Puente Pacífico.

Después de varias horas de operativo, lograron rescatar al hombre trepó al Puente Pacífico, en Palermo, y amenazó con arrojarse al vacío. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe.

El hombre fue trasladado al Hospital Central. 
Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Mientras el hombre estaba en el puente, comenzó a mostrar señales de que podría arrojarse al vacío, lo que desató una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales montaron un amplio operativo para contener la situación, cortar el tránsito y tratar de persuadir al hombre al cual accedieron a través de dos frentes, a la vez que habían dispuesto un colchón de salvamento en caso de que finalmente decidiera arrojarse.. Tras varios minutos de tensión, los bomberos lograron bajarlo sano y salvo.

El despliegue obligó a implementar desvíos y cortes totales en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito. Como consecuencia del operativo, también se vio afectado el servicio del tren San Martín, que debió limitar su recorrido entre Villa del Parque y Pilar debido al incidente en la estación Palermo.

