Rescataron al hombre que amenazaba con arrojarse del Puente Pacífico Tras un llamado al 911, móviles de la Policía y Bomberos de la Ciudad desplegaron un fuerte operativo para intentar disuadirlo y bajarlo del lugar.







Después de varias horas de operativo, lograron rescatar al hombre trepó al Puente Pacífico, en Palermo, y amenazó con arrojarse al vacío. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe.

Mientras el hombre estaba en el puente, comenzó a mostrar señales de que podría arrojarse al vacío, lo que desató una inmediata intervención de los servicios de emergencia.

Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales montaron un amplio operativo para contener la situación, cortar el tránsito y tratar de persuadir al hombre al cual accedieron a través de dos frentes, a la vez que habían dispuesto un colchón de salvamento en caso de que finalmente decidiera arrojarse.. Tras varios minutos de tensión, los bomberos lograron bajarlo sano y salvo.