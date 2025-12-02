Rescataron al hombre que amenazaba con arrojarse del Puente Pacífico

Después de varias horas de operativo, lograron rescatar al hombre trepó al Puente Pacífico, en Palermo, y amenazó con arrojarse al vacío. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe.
Tras un llamado al 911, móviles de la Policía y Bomberos de la Ciudad desplegaron un fuerte operativo para intentar disuadirlo y bajarlo del lugar.
Mientras el hombre estaba en el puente, comenzó a mostrar señales de que podría arrojarse al vacío, lo que desató una inmediata intervención de los servicios de emergencia.
Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales montaron un amplio operativo para contener la situación, cortar el tránsito y tratar de persuadir al hombre al cual accedieron a través de dos frentes, a la vez que habían dispuesto un colchón de salvamento en caso de que finalmente decidiera arrojarse.. Tras varios minutos de tensión, los bomberos lograron bajarlo sano y salvo.
El despliegue obligó a implementar desvíos y cortes totales en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito. Como consecuencia del operativo, también se vio afectado el servicio del tren San Martín, que debió limitar su recorrido entre Villa del Parque y Pilar debido al incidente en la estación Palermo.