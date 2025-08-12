Marvel apuesta a la vuelta de los trajes clásicos de los superhéroes: cuál es la nueva pista de 2025 El regreso de Jon Bernthal como Punisher confirma que la compañía ha comprendido que el UCM debe evolucionar manteniendo la esencia de sus personajes intacta.







Los planes de la compañía.

El UCM está a punto de cambiar para siempre, y esta vez de verdad. Dicen que no hay mal que por bien no venga y el fracaso de la Saga del Multiverso ha llevado a la Casa de las Ideas a reinventarse en su apartado cinematográfico para volver a brillar, manteniendo su dominio en la cartelera mundial. El modo en el que se está rodando 'Spider-Man: Brand New Day' ya es una muestra de cómo está evolucionando Marvel, y el nuevo traje de Punisher confirma que por fin veremos filmes tan violentos como sangrientos.

Con Destin Daniel Cretton desafiando las advertencias de Jon Watts sobre el uso de balanceos prácticos para 'Spider-Man: Brand New Day', el Frank Castle de Jon Bernthal asume un nuevo papel en el UCM vistiendo un traje que adelanta un cambio de mentalidad por parte de Kevin Feige, y puede que 'Deadpool y Lobezno' sea la culpable. Punisher ya no solamente desatará el caos y la violencia en el streaming, ahora también lo hará en la gran pantalla y con el superhéroe más querido del mundo, ni más ni menos.

Cómo sería el nuevo traje de The Punisher y qué decisión habría tomado Marvel respecto a los trajes La aparición del personaje en 'Daredevil: Born Again' fue solamente un tentempié para todo lo que está por llegar. Bernthal tiene ya filmado su especial para Disney+, que se espera sirva de enlace entre las dos temporadas de Charlie Cox, y está actualmente rodando 'Spider-Man 4' con Tom Holland, luciendo un nuevo traje y armándose hasta los dientes hasta con tanques y artillería pesada, lo que sugieren que puede haber un combate entre Punisher y el Hulk de Mark Ruffalo.

The Punisher Jon Bernthal Daredevil Marvel Studios 2024 Redes sociales El éxito de 'Deadpool y Lobezno' fue un fuerte golpe sobre la mesa y marcó el camino a seguir para el devenir del UCM. Feige y su equipo parece que están aplicando eso mismo en cada uno de los proyectos que se están desarrollando y ardemos en deseos de poder ver cada una de las series y películas que quedan de la Saga del Multiverso hasta 'Avengers: Secret Wars', porque todo apunta a que será una verdadera fiesta.

