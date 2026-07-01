Preocupación: una famosa cantante se desmayó en el escenario y suspendió todos sus shows El desmayo durante una actuación en vivo puso en pausa una carrera que venía en ascenso. Su regreso a los escenarios dependerá de la evolución de su estado de salud en las próximas semanas. Agregar C5N en









La artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales.

YuBin, integrante del grupo de K-Pop tripleS, suspendió indefinidamente todas sus actividades luego de desplomarse en pleno escenario durante el concierto 2026 MyK FESTA Live K-Pop, celebrado el 26 de junio. Los videos del incidente, en los que se la ve ser retirada inconsciente del escenario, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de preocupación entre sus seguidores.

La decisión fue confirmada el 30 de junio mediante un comunicado oficial de MODHAUS, la agencia del grupo, publicado en su plataforma de comunicación con los fans. Según el anuncio, YuBin había visitado recientemente un centro médico luego de experimentar un deterioro progresivo de su salud, y los especialistas le recomendaron reposo para garantizar una recuperación adecuada.

"Aunque YuBin se ha esforzado por cumplir sus promesas a los fans y contribuir al equipo, tras una cuidadosa deliberación hemos decidido que se centrará en el descanso y la recuperación, de acuerdo con la recomendación del personal médico de que el esfuerzo excesivo en esta etapa podría retrasar aún más su recuperación", expresó la agencia en el comunicado.

Como resultado, la artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales, eventos presenciales y sesiones de autógrafos. MODHAUS pidió disculpas a los fans por la noticia y remarcó que la salud de YuBin será la prioridad absoluta: "No escatimaremos esfuerzos para garantizar que YuBin se recupere por completo", afirmaron. Los detalles sobre la reprogramación de las sesiones de autógrafos afectadas se anunciarán a través de cada distribuidor.

S tripleS pic.twitter.com/Hgsn33BlQy — (@padapodo__) June 26, 2026 Quién es YuBin, la cantante que se desmayó en el escenario YuBin, cuyo nombre real es Gong Yu-bin, nació el 3 de febrero de 2005 en Corea del Sur. Es la octava integrante de tripleS, uno de los grupos de K-Pop más populares de la escena actual, donde se desempeña como vocalista y bailarina. Antes de unirse al grupo, fue aprendiz en agencias de renombre como JYP Entertainment y Source Music.

Redes sociales Dentro de tripleS, YuBin participó en varias subunidades, entre estas Acid Angel from Asia, LOVElution y Visionary Vision, lo que muestra su versatilidad artística dentro del proyecto. El grupo fue presentado en 2022 bajo el sello MODHAUS y desde entonces construyó una base de fans, conocidos colectivamente como WAV, que siguió el incidente con gran preocupación y acompañó a la artista con mensajes de apoyo durante su recuperación.