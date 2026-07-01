IR A
IR A

Preocupación: una famosa cantante se desmayó en el escenario y suspendió todos sus shows

El desmayo durante una actuación en vivo puso en pausa una carrera que venía en ascenso. Su regreso a los escenarios dependerá de la evolución de su estado de salud en las próximas semanas.

La artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales.

La artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales.

YuBin, integrante del grupo de K-Pop tripleS, suspendió indefinidamente todas sus actividades luego de desplomarse en pleno escenario durante el concierto 2026 MyK FESTA Live K-Pop, celebrado el 26 de junio. Los videos del incidente, en los que se la ve ser retirada inconsciente del escenario, se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron una ola de preocupación entre sus seguidores.

YMCAse volvió un himno durante la Semana del Orgullo.
Te puede interesar:

Luto en la música: murió Victor Willis, líder de Village People

La decisión fue confirmada el 30 de junio mediante un comunicado oficial de MODHAUS, la agencia del grupo, publicado en su plataforma de comunicación con los fans. Según el anuncio, YuBin había visitado recientemente un centro médico luego de experimentar un deterioro progresivo de su salud, y los especialistas le recomendaron reposo para garantizar una recuperación adecuada.

"Aunque YuBin se ha esforzado por cumplir sus promesas a los fans y contribuir al equipo, tras una cuidadosa deliberación hemos decidido que se centrará en el descanso y la recuperación, de acuerdo con la recomendación del personal médico de que el esfuerzo excesivo en esta etapa podría retrasar aún más su recuperación", expresó la agencia en el comunicado.

Como resultado, la artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales, eventos presenciales y sesiones de autógrafos. MODHAUS pidió disculpas a los fans por la noticia y remarcó que la salud de YuBin será la prioridad absoluta: "No escatimaremos esfuerzos para garantizar que YuBin se recupere por completo", afirmaron. Los detalles sobre la reprogramación de las sesiones de autógrafos afectadas se anunciarán a través de cada distribuidor.

Quién es YuBin, la cantante que se desmayó en el escenario

YuBin, cuyo nombre real es Gong Yu-bin, nació el 3 de febrero de 2005 en Corea del Sur. Es la octava integrante de tripleS, uno de los grupos de K-Pop más populares de la escena actual, donde se desempeña como vocalista y bailarina. Antes de unirse al grupo, fue aprendiz en agencias de renombre como JYP Entertainment y Source Music.

Dentro de tripleS, YuBin participó en varias subunidades, entre estas Acid Angel from Asia, LOVElution y Visionary Vision, lo que muestra su versatilidad artística dentro del proyecto. El grupo fue presentado en 2022 bajo el sello MODHAUS y desde entonces construyó una base de fans, conocidos colectivamente como WAV, que siguió el incidente con gran preocupación y acompañó a la artista con mensajes de apoyo durante su recuperación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Twist y la despedida a Daniel Melingo.

El emotivo homenaje de Los Twist a Daniel Melingo: "Ahora sé que soy inmortal"

Daniel Melingo falleció hoy, a los 68 años.
play

Adiós a Melingo, el rockero eternamente cool que se animó a reinventar el tango

Melingo atravesaba una enfermedad respiratoria y estaba con cuidados paliativos en su domicilio.

De qué murió Daniel Melingo

Daniel Melingo fue hallado sin vida por su hijo. 

Murió Daniel Melingo, figura mítica del rock nacional y fundador de Los Twist

Un reconocido cantante falleció este 27 de junio.

Profundo dolor: murió un cantante de música popular tras someterse a una operación

susto en el escenario: harry styles se ahogo tras realizar su famoso truco y se desplomo en el suelo

Susto en el escenario: Harry Styles se ahogó tras realizar su famoso truco y se desplomó en el suelo

últimas noticias

“Ambos fueron encontrados sin vida; uno al lado del otro,juntos hasta el final”, confirmó la familia

Conmoción en Venezuela por la modelo que fue encontrada muerta bajo los escombros por el terremoto

Hace 14 minutos
Varios productos alimenticios están incluidos en el listado.

El Gobierno extendió hasta fin de año la importación de alimentos y medicamentos con beneficios impositivos

Hace 24 minutos
La artista canceló todos sus compromisos nacionales e internacionales.

Preocupación: una famosa cantante se desmayó en el escenario y suspendió todos sus shows

Hace 32 minutos
El conductor confirmó la noticia al aire.

Renunció un conductor de Telefe a un mes del final del programa: el polémico motivo

Hace 33 minutos
play

Tras los despidos, trabajadores de CNEA se movilizan porque no los dejan ingresar a la sede central

Hace 38 minutos