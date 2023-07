Tres películas ocultas en el catálogo de Netflix que son excelentes

Se trata de tres producciones estrenadas hace algunos años, pero que no tienen desperdicio y valen la pena. Los detalles de cada una de ellas.

Huracán categoría 5 Tres películas que abandonarán el catálogo de Netflix este mes.

Las películas ocultas en el catálogo de Netflix

Petróleo sangriento

There Will Be Blood es una película estadounidense de 2007, dirigida por Paul Thomas Anderson, sobre un guion propio basado en la novela ¡Petróleo!, publicada en 1927 por Upton Sinclair.

Está ambientada en Texas a principios del siglo XX. Narra una historia sobre la familia, la avaricia y la religión. Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) se traslada a una miserable ciudad con el propósito de hacer fortuna, pero, a medida que se va enriqueciendo, sus principios y valores desaparecen y acaba dominado por la ambición.

Tras encontrar un rico yacimiento de petróleo en 1902, se convierte en un acaudalado magnate. Cuando, años después, intenta apoderarse de un nuevo yacimiento, tiene que enfrentarse al predicador Eli Sunday (Paul Dano).

There Will Be Blood | Official Trailer (HD) – Daniel Day-Lewis, Paul Dano | MIRAMAX

Los Renglones Torcidos de Dios

Los renglones torcidos de Dios es una película española estrenada el 6 de octubre de 2022, dirigida por Oriol Paulo y basada en el libro homónimo de Torcuato Luca de Tena.

Alice, investigadora privada, ingresa en un hospital psiquiátrico simulando una paranoia. Su objetivo es recabar pruebas del caso en el que trabaja: la muerte de un paciente en circunstancias poco claras.

Los renglones torcidos de Dios - Tráiler Oficial

Andhadhun

Andhadhun es una película de suspenso y crimen de comedia negra en hindi indio de 2018 coescrita y dirigida por Sriram Raghavan . Está protagonizada por Tabu, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte y Anil Dhawan.

La película cuenta la historia de un pianista ciego que, sin saberlo, se ve envuelto en el asesinato de un actor retirado.

La vida de un pianista ciego se ve trastocada por una serie de sucesos misteriosos y un crimen del que no fue testigo.