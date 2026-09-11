Gritos y peleas fuertes: una famosa cantante se separó de su marido y protagonizan un escandaloso divorcio

Tras una extensa relación que parecía inquebrantable, una crisis doméstica y fuertes desacuerdos financieros dinamitaron en absoluto silencio la paz familiar.

Llevaban 30 años juntos y una pelea habría desencadenado el final de su historia.

La cantante folclórica Natalia Pastorutti confirmó el fin de su matrimonio con Andrés Manini tras tres décadas de relación sentimental. El quiebre trascendió públicamente durante la emisión de un reconocido programa de televisión, donde la panelista Pilar Smith detalló los motivos del distanciamiento definitivo.

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El proceso de disolución legal se convirtió en un divorcio sumamente conflictivo debido a la falta de acuerdos económicos entre las partes . La disputa central radica en la división de bienes acumulados y el establecimiento de los montos correspondientes a la cuota de manutención.

Diversos testimonios recolectados en el barrio cerrado donde residía la pareja en Arequito , Santa Fe , según difundieron en LAM, confirmaron un clima de convivencia tenso en los últimos meses. Múltiples vecinos aseguraron haber presenciado constantes discusiones acaloradas, gritos desmedidos e intensos episodios de tensión constante dentro de la vivienda familiar.

Ante las consultas de los cronistas de espectáculos sobre su situación legal actual, la artista optó por mantener una postura reservada y cautelosa. Natalia evitó dar mayores explicaciones personales, limitándose a declarar que se trata de un asunto estrictamente privado y priorizando la tranquilidad de sus descendientes.

El entorno cercano a la familia confirmó que los dos hijos del matrimonio permanecen protegidos de la exposición mediática para evitar impactos negativos. Mientras avanza la vía judicial, ambos padres intentan resolver los temas financieros pendientes mediante la intermediación exclusiva de sus respectivos equipos de abogados.

Natalia Pastorutti y Andrés Manini.

La historia de amor de Natalia Pastorutti y Andrés Manini

El vínculo afectivo entre Natalia Pastorutti y Andrés Manini se inició durante la temprana adolescencia de ambos en Arequito, Santa Fe. La propia artista reveló públicamente en diversas entrevistas que se enamoró perdidamente a los 13 años e incluso dejó asentado aquel sentimiento en sus diarios íntimos.

La relación formal comenzó cuando la cantante cumplió 14 años de edad, compartiendo el crecimiento personal con el explosivo ascenso musical. Mientras Natalia recorría el país junto a su hermana Soledad Pastorutti, Andrés prefirió mantener un perfil estrictamente bajo, apartado por completo de la exposición pública y televisiva.

Tras cumplir quince años consecutivos en noviazgo, la pareja decidió dar el paso definitivo hacia el matrimonio formal en el año 2013. La celebración de la boda se desarrolló en la casa de sus padres bajo una atmósfera sumamente íntima, reservada únicamente para los familiares y amigos más cercanos.

Con el transcurso del tiempo, el matrimonio consolidó su núcleo familiar con el nacimiento de sus dos hijos en común, Pascual y Salvador. La familia fijó su residencia en el mismo predio residencial donde habita el resto de la dinastía Pastorutti, manteniendo sus rutinas ligadas a sus raíces de pueblo natal.

El quiebre de la pareja pone fin a un romance histórico que se extendió por tres décadas ininterrumpidas desde sus inicios escolares. La comunidad local y los seguidores de la música folclórica expresaron su sorpresa ante el desenlace de esta emblemática historia sentimental del espectáculo argentino.