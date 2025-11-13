13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del Conurbano: "Hasta ahora su vida era el narcotráfico"

El empresario Cristiano Rattazzi generó polémica durante la 31° Conferencia Industrial de la UIA al referirse de manera despectiva a los habitantes del Gran Buenos Aires.

Por
La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del conurbano: Hasta ahora su vida era el narcotráfico

La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del conurbano: "Hasta ahora su vida era el narcotráfico, robar o un plan"

“Lo que viene del cordón del Gran Buenos Aires hasta ahora ha enseñado solo que su vida era el narcotráfico, o robar o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar”. Con esa frase, el empresario automotriz Cristiano Rattazzi volvió a quedar en el centro de la controversia.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Te puede interesar:

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Ocurrió en el marco de la 31° Conferencia Industrial Argentina organizada por la Unión Industrial (UIA), donde expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei y a las políticas de desregulación que impulsa. En diálogo con el periodista Lautaro Maislin, Rattazzi sostuvo que el oficialismo “tiene dos años asegurados para hacer las cosas muy bien” y se mostró convencido de que el rumbo económico se mantendrá: “Esperamos cuatro más para transformar en serio un país que hace 110 años no le pega una”.

El empresario, histórico referente del sector automotor, celebró la posibilidad de una reforma laboral profunda. “Es obvio para todos que hay que hacerla. Tiene que ser mucho más fácil rotar a la gente, como en todo el mundo que funciona”, sostuvo, en línea con las posiciones más liberales del Gobierno.

Acto seguido lanzó su estigmatizante caracterización sobre los habitantes del conurbano bonaerense, a quienes asoció directamente con el delito o la asistencia estatal, y que la reforma permitirá que esas personas tengan la posibilidad de trabajar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1989051114361356551&partner=&hide_thread=false

Reforma laboral: en qué consiste el proyecto del Gobierno

Aunque el texto aún no fue publicado oficialmente, fuentes del Ejecutivo dejaron trascender los principales ejes de la iniciativa. El proyecto busca modificar la estructura actual del trabajo registrado. Propone que el salario deje de ser un piso garantizado y pase a depender de la productividad o de “la dinámica del mercado”.

También impulsa que las negociaciones colectivas dejen de ser por rama o actividad, como lo establecieron históricamente los sindicatos, y se realicen empresa por empresa, lo que reduciría la capacidad de negociación de los trabajadores.

Además, prevé la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la creación del llamado “banco de horas”, que permitiría acumular horas extras en lugar de pagarlas, y la introducción de formas de pago alternativas, como los “tickets canasta”. Incluso, las indemnizaciones por despido podrían abonarse en hasta 12 cuotas.

En síntesis, el Gobierno busca un esquema donde las reglas laborales se asemejen más al modelo flexible del trabajo por aplicaciones que al sistema de convenios colectivos. Desde los gremios advierten que esto implicaría un retroceso en derechos conquistados durante décadas y una mayor precarización del empleo formal.

Noticias relacionadas

daniela vilar presento el frente ambiental latinoamericano en la cop30: no es una pose

Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: "No es una pose"

play

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria para Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro

Diego Santilli: La informalidad nos tiene que doler a todos

Santilli: "La informalidad nos tiene que doler a todos"

otro escandalo en capital humano: denuncian que existe un desarmadero ilegal en el galpon de villa martelli

Otro escándalo en Capital Humano: denuncian que existe un desarmadero ilegal en el galpón de Villa Martelli

El gobernador salteño, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior.

El Gobierno busca apoyos legislativos: Adorni y Santilli se reunieron con el gobernador Saénz

La defensa de Julio De Vido presentó una solicitud de acción urgente.

La defensa de De Vido presentó un escrito ante la ONU que busca evitar su detención

Rating Cero

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo dieron vida a Antín y Capece en El marginal﻿.
play

El sentido adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo: "Murió un hombre de otra época"

La producción cuenta con cinco episodios y un documental que se estrenará próximamente.

Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.
play

"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?
play

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

play

Alerta en la Universidad de 3 de Febrero: suspendieron las clases por una amenaza de una masacre

Hace 13 minutos
El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Hace 13 minutos
El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Hace 18 minutos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Hace 42 minutos
Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: No es una pose

Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30: "No es una pose"

Hace 51 minutos