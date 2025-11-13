El empresario Cristiano Rattazzi generó polémica durante la 31° Conferencia Industrial de la UIA al referirse de manera despectiva a los habitantes del Gran Buenos Aires.

La polémica frase de Rattazzi sobre las personas del conurbano: "Hasta ahora su vida era el narcotráfico, robar o un plan"

“Lo que viene del cordón del Gran Buenos Aires hasta ahora ha enseñado solo que su vida era el narcotráfico, o robar o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar”. Con esa frase, el empresario automotriz Cristiano Rattazzi volvió a quedar en el centro de la controversia.

Ocurrió en el marco de la 31° Conferencia Industrial Argentina organizada por la Unión Industrial (UIA), donde expresó su apoyo al gobierno de Javier Milei y a las políticas de desregulación que impulsa. En diálogo con el periodista Lautaro Maislin , Rattazzi sostuvo que el oficialismo “tiene dos años asegurados para hacer las cosas muy bien” y se mostró convencido de que el rumbo económico se mantendrá: “Esperamos cuatro más para transformar en serio un país que hace 110 años no le pega una”.

El empresario, histórico referente del sector automotor, celebró la posibilidad de una reforma laboral profunda. “Es obvio para todos que hay que hacerla. Tiene que ser mucho más fácil rotar a la gente, como en todo el mundo que funciona” , sostuvo, en línea con las posiciones más liberales del Gobierno.

Acto seguido lanzó su estigmatizante caracterización sobre los habitantes del conurbano bonaerense, a quienes asoció directamente con el delito o la asistencia estatal, y que la reforma permitirá que esas personas tengan la posibilidad de trabajar.

Aunque el texto aún no fue publicado oficialmente, fuentes del Ejecutivo dejaron trascender los principales ejes de la iniciativa. El proyecto busca modificar la estructura actual del trabajo registrado. Propone que el salario deje de ser un piso garantizado y pase a depender de la productividad o de “la dinámica del mercado”.

La polémica frase de Rattazzi contra las personas del Conurbano: "Hasta ahora su vida era el narcotráfico" @LautaroMaislin pic.twitter.com/xrmgYioyy3

También impulsa que las negociaciones colectivas dejen de ser por rama o actividad, como lo establecieron históricamente los sindicatos, y se realicen empresa por empresa, lo que reduciría la capacidad de negociación de los trabajadores.

Además, prevé la ampliación de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la creación del llamado “banco de horas”, que permitiría acumular horas extras en lugar de pagarlas, y la introducción de formas de pago alternativas, como los “tickets canasta”. Incluso, las indemnizaciones por despido podrían abonarse en hasta 12 cuotas.

En síntesis, el Gobierno busca un esquema donde las reglas laborales se asemejen más al modelo flexible del trabajo por aplicaciones que al sistema de convenios colectivos. Desde los gremios advierten que esto implicaría un retroceso en derechos conquistados durante décadas y una mayor precarización del empleo formal.