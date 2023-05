Tras blanquear su separación, Wanda Nara se mostró muy cerca de Marcos de Gran Hermano

Luego de haber sido vinculado con Eugenia “China” Suárez y relacionarse a Ruherking, el salteño volvió a dar el presente en la reconocida fiesta donde se mostraron bailando, cantando y tomando sobre el escenario junto a la conductora de MasterChef a quien conoció antes de ingresar al realiy.

Wanda Nara se mostró muy cómplice con Marcos de Gran Hermano en la Bresh

A través de sus historias de Instagram, Wanda se mostró bailando bien cerca al ritmo del éxito Bar de Tini Stoesel con L-Gante.

Ambos se ven bailando bien cerca y en un momento ella le saca el trago que estaba tomando el primo y toma de su vaso, gesto de buena onda del momento que estaban pasando con la música a pleno de fondo.

“Ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal”, se lo ve cantar a Marcos, una frase que hace ruido en medio de la separación de la mediática y el delantero del Garatasaray.

Pero, junto al posteo, la mamá de Valentino, Constantino y Benedicto López (fruto de su relación con Maxi López) y Francesca e Isabella Icardi, le dedicó unas palabras al ganador de Gran Hermano: “Cuando nadie imaginaba ni confiaba en mi me dijiste ‘nos vemos en la final, no me falles”.