Tomás Holder generó preocupación sobre su estado de salud: "Sufro de vigorexia"

En una entrevista con Pronto, Holder se refirió a un posible retorno al reality show: "Ahora no estoy pensando en volver, sino en disfrutar de otras cosas . Pero obviamente que si se piensa en una vuelta, me gustaría estar . Sé que las caras de los participantes si me ven entrar de nuevo va a ser tremenda. Si entro, ¡se mueren! ".

Luego fue el momento en el que el influencer se refirió a su salud y generó preocupación. "Quiero estar más grandote. Toda la gente que está en este deporte sufrimos de vigorexia. Es una enfermedad porque nos vemos al espejo y nos sentimos flacos. Entonces, queremos más y más. Actualmente estoy pesando 110 kilos y me veo chico. Quiero llegar a 140", expresó Tomás Holder.

Tomás Holder Holder tiene un físico que llama la atención por la magnitud. Instagram

Tras esto, el propio exparticipante de Gran Hermano remarcó: "Vos me podes decir: '¿Cómo te ves chico si estás gigante?', pero no tomamos dimensión porque no podemos ver la realidad de cómo estamos. Mi novia me dice que estoy muy grande ya y a ella no le gusta tanto pero le dije que no me siento lo suficientemente grandote como quisiera".

Para finalizar, Tomás Holder resaltó: "Siento que me falta más y sé que está en mi cabeza. Pero soy consciente de que el día que forme una familia, se termina todo esto. No voy a jugar con estas cosas".