Jorge Rial, mano a mano con Tomás Holder de Gran Hermano: "Hice el personaje de TikTok y no funcionó"

En primer lugar, el influencer explicó: " Soy nada que ver a lo que mostré en la casa . Hice el personaje que hacía en TikTok y no funcionó, me di cuenta que en la tele no funciona . No maté a nadie, pido disculpas si ofendí a alguien , pero la vida sigue". Con esto, Holder comenzó a demostrar que su forma de ser dentro de Gran Hermano era totalmente distinta a la realidad .

Al consultarle por un posible regreso al reality show, Holder fue tajante. "Volvería siendo yo a la casa. Me llegan mensajes de la gente que me pide que vuelva con el personaje, entonces no sé qué quiere la gente, me sacaron por algo y me quieren meter devuelta por lo mismo", expresó. Incluso, también se refirió a lo errada que estuvo su estrategia. "Hace meses que no hago ese personaje en TikTok. No era la imagen que quería dar", reveló.

Tomás Holder Gran Hermano Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano y con el 59,40% de los votos. Redes sociales

En cuanto a su personalidad real, Tomás Holder aseguró: "Soy un chico muy cariñoso, soy un pibe sensible, muy familiero, amiguero. Un sueño que tengo es formar una familia". Pero no solo se quedó allí, sino que al hablar sobre su posible cambio de forma de ser para reingresar, sorprendió con sus palabras. "Me considero un chico inteligente. Si me sacaron por algo, no entraría de la misma manera. La gente me pide ese personaje chocante, estoy medio decepcionado porque me piden eso y por algo me sacaron", confesó.

En cuanto a los "polémicos" videos que se difundieron con su madre Gisela, el influencer remarcó: "Todo lo que haga yo está juzgado. Estoy acostumbrado, a mí mucho no me afecta. Estoy contento con todo lo que se me está dando y quiero seguir así".

Tomás Holder habló sobre su abandono a Georgina Barbarossa

Por último, en cuanto a su conflicto en A la Barbarossa, Holder relató su verdad: "Georgina me trató excelente, me sorprendió como profesional y persona. Llegué al programa y sentí buena onda. Después escuché comentarios desubicados, insultos y me lo aguanté, no respondí".

"Escuché a dos mujeres que detrás de cámara dijeron 'en 3 meses cortan' y me parece que estuvieron de más. Tienen que ser más maduras por las edades que tienen", finalizó el influencer de TikTok.