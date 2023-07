Tomás Holder admitió que se equivocó con su estrategia en Gran Hermano: "Entendí que..."

El exparticipante de Gran Hermano 2022 Tomás Holder reconoció que se equivocó dentro del reality con sus actitudes y que debería haberse mostrado auténtico: "Entendí que tendría que haber entrado siendo yo mismo y no haciendo lo que hice en TikTok , que fue lo que me hizo conocido".

En diálogo con Intrusos, Holder remarcó cómo recibió las reacciones de los televidentes de Gran Hermano 2022. "Cuando salí, la sociedad me chocó con la realidad y me dijo 'flaco, para muchos de nosotros hiciste las cosas mal’ y tuve que entender qué hice mal y qué no. No tardé en darme cuenta. Entré siendo un niño en muchos sentidos, no caía en la realidad, aunque no me arrepiento. Me dio un aprendizaje muy grande", admitió.

Luego, en este marco, añadió: "Me olvidé de que la gente que mira Gran Hermano también es grande y que quizás no tuvo la empatía conmigo o yo no tuve la empatía con ellos de entender el personaje. Los adolescentes me brindan mucho cariño pero cuando salí, el contacto con la gente grande fue chocante, fue cruzarme con gente que me miraba mal o que me hacía comentarios negativos".

También recordó que antes de ingresar al reality de Telefe, se basó en anteriores certámenes. "Yo tenía en mente los Gran Hermano anteriores que pensé que iba a funcionar así y después me di cuenta tarde de que no pero haber salido era mi destino porque si no salía y zafaba, en la segunda semana iba a ser igual de arrogante e insoportable que la primera", advirtió.

Holder, además, elogió a Marcos Ginocchio, quien ganó el último reality: "Es un capo. Pensé que se hacía el tranquilo y no, fue todo el programa así. También es así afuera. Es un justo ganador".

Por último, el joven de 22 años palpitó su participación en el Bailando 2023. "Es algo lindo para mi carrera. Nunca lo hice en mi vida. Le voy a poner todo mi empeño. Tengo muchísimas ganas", remarcó.