Todos lo pedían: vuelve uno de los programas más vistos a Telefe y tiene fecha confirmada El ciclo de entrevistas se prepara para una nueva temporada con un nuevo formato. Grandes figuras ya confirmaron su presencia en el estreno. Agregar C5N en









Para el primer episodio ya se manejan nombres de peso dentro de la lista de invitados.

Se confirmó el regreso de un ciclo que er muy esperado por una parte importante del público que suele ver programación de Telefe. Se trata de "PH, Podemos Hablar", el histórico ciclo de entrevistas, que se mantenía fuera del aire desde fines de 2023, ya cuenta con el visto bueno del canal para volver a ocupar su lugar en la grilla televisiva.

La confirmación llega luego de un largo período de especulaciones en torno al futuro del formato, que durante casi siete temporadas se consolidó como una de las propuestas más seguidas de los fines de semana. Ahora, con el cambio de autoridades dentro de la emisora, las negociaciones que durante mucho tiempo parecían estancadas finalmente se destrabaron y el regreso pasó de ser un rumor a una realidad concreta.

El conductor que continuará al frente del ciclo es Andy Kusnetzoff, quien ya había expresado públicamente su deseo de retomar el programa. Su continuidad al mando del formato era uno de los puntos centrales que se discutían puertas adentro del canal, y su confirmación despejó las dudas sobre quién estaría a cargo de esta nueva etapa.

En cuanto al inicio de las emisiones, todavía no hay una fecha exacta, aunque desde Telefe ya se puso en marcha la campaña de promoción del regreso. Todo indica que el estreno se producirá una vez finalizado el Mundial de Fútbol 2026, un dato que marca el próximo gran hito para los seguidores del ciclo.

Todo lo que hay que saber sobre el regreso de PH, podemos hablar La producción de Kuarzo, encargada de llevar adelante el ciclo, trabaja en una versión renovada del programa que incluirá una escenografía actualizada y nuevos segmentos que se sumarán a los ya clásicos. Pese a estas modificaciones, se mantendrá intacto el corazón del formato, con el tradicional "punto de encuentro", el espacio donde distintas figuras comparten historias personales y momentos de mayor profundidad frente a cámara.

Sobre la fecha de estreno, se confirmó que las nuevas emisiones comenzarán recién después de que concluya el Mundial de Fútbol 2026. La demora se explica por un compromiso previo de Kusnetzoff, quien realizará una cobertura especial del torneo desde Estados Unidos para la señal DGO, motivo por el cual no podrá iniciar las grabaciones del ciclo en el país antes de esa fecha. Gran noche en Podemos Hablar: el hijo de Tusam y la famosa frase de su padre puede fallar Para el primer episodio ya se manejan nombres de peso dentro de la lista de invitados. Entre las figuras confirmadas aparecen el cantante Abel Pintos, la presentadora Paula Chaves y el chef pastelero Damián Betular. A ellos se suman Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, ambos ex participantes de Gran Hermano, cuya presencia apunta a captar también al público más joven en el debut de la temporada.