Una ex participante de un reality venderá contenido para adultos: lo anunció con una foto subida de tono

El nuevo y osado rumbo laboral de una de las figuras de la televisión que encendió el debate en las redes sociales.

Camilota causó un enorme revuelo entre su comunidad al confirmar de manera oficial que próximamente desembarcará en el negocio de la venta de material erótico a través de Only Fans . La mediática decidió dar el gran paso y sumarse a la tendencia de las plataformas para mayores de edad tras la fuerte insistencia que venía recibiendo por parte de sus propios fanáticos.

Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba"

La novedad llegó a través de una de sus historias de Instagram, espacio donde la influencer no dudó en subir la temperatura con una postal posando frente a la cámara. Con esa sugerente imagen como carta de presentación, la hermana de Thiago Medina le adelantó a sus seguidores que se encuentra ultimando los detalles para la inminente inauguración de su perfil privado .

Para llevar adelante este nuevo rumbo laboral de forma organizada, la joven aceptó la propuesta de asociarse con un asesor que se encargará del manejo y la administración de la cuenta. “ Este mes me sumó a la paginita azul ”, detalló la publicación en las redes, haciendo una clara referencia al color corporativo que identifica a la famosa plataforma.

En el mismo posteo virtual se incluyó una captura de pantalla que dejaba en evidencia las reiteradas consultas que le hacían llegar los seguidores en el último tiempo en torno a su intimidad. “ ¿Vas a vender contenido? “, fue la pregunta explícita de un usuario que sirvió como puntapié para que la exintegrante del programa de televisión terminara de romper el misterio de manera pública.

Aprovechando el gran interés de su audiencia, la mediática aseguró que el debut en la aplicación está prácticamente cocinado y que la espera terminará en los próximos días. “ Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos”, concluyó el anuncio junto a emojis alusivos, marcando una nueva etapa tras haber expuesto hace un mes sus serias dificultades económicas para costear sus traslados médicos cotidianos.

El viaje planeado de Camilota para sus próximos meses

Más allá de su reciente incursión en la venta de material erótico y de sus habituales compromisos publicitarios en el universo digital, la mediática se encuentra focalizada en un desafío deportivo que la llena de ilusión. A mediados de septiembre, la joven armará las valijas y abandonará temporalmente la Argentina para cumplir con un importante compromiso junto al plantel de fútbol femenino que integra.

Los detalles del gran proyecto salieron a la luz durante una de las últimas emisiones en vivo del programa Cuestión de peso, el ciclo que se emite por la pantalla de eltrece. Ante la mirada atenta de los televidentes, la participante rompió el misterio y compartió con entusiasmo sus planes para el tramo final del año al confesar abiertamente: “ Se me viene un viaje, me voy del país”.

La inesperada revelación tomó por sorpresa al conductor del programa, Mario Massaccesi, quien reaccionó de manera espontánea al aire. “¡Perdón! ¿Cómo que te vas del país?“, lanzó el periodista frente a las cámaras de televisión para luego dejar de lado el asombro y felicitar cálidamente a la influencer por el enorme esfuerzo y la constancia que le dedica a la disciplina.

En relación al destino elegido, Camilota confirmó que viajará rumbo a Panamá para disputar una serie de encuentros futbolísticos con sus compañeras de equipo. Movilizada por el gran presente que atraviesa, la hermana de Thiago Medina acudió a sus redes sociales para publicar una profunda reflexión sobre su resiliencia personal, asegurando que se siente muy orgullosa de la mujer en la que se convirtió tras haber superado situaciones ligadas al hambre, el frío y la violencia.