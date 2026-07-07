Empujones, gritos y escándalo: Camilota casi termina a las piñas en un partido de fútbol

La influencer Camila "Camilota" Deniz , una de las figuras más populares de Cuestión de Peso, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se viralizara un video en el que aparece involucrada en un fuerte cruce durante un partido de fútbol femenino.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Las imágenes, difundidas masivamente en redes sociales muestran cómo una discusión entre jugadoras fue escalando hasta convertirse en un intercambio de gritos , amenazas y empujones que obligó a la arquera a intervenir para evitar una pelea física. El episodio generó un intenso debate en redes sociales y volvió a posicionar su nombre entre las principales tendencias del espectáculo argentino.

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales, una de las jugadoras lanzó la amenaza "¡Te voy a pegar una piña!" , mientras Camilota intentaba bajar la tensión con un pedido directo: "Pero pará ahí. Vamos a terminar todo" .

Sin embargo, el conflicto continuó escalando cuando una rival respondió: "No, te va a ir mal. Te voy a pegar" , mientras otras futbolistas también intercambiaban advertencias. Incluso, una compañera de la influencer le manifestó: "Si a vos te pegan, yo voy a responder por vos" , reflejando el clima de máxima tensión que se vivía dentro de la cancha.

En otro tramo del video, Camilota volvió a mostrarse como una de las pocas que intentaba calmar los ánimos. "Basta, ya está" , insistió, aunque segundos después expresó su preocupación con una frase que rápidamente se volvió viral: "Me van a sacar un ojo" . Los registros muestran que, pese al fuerte intercambio verbal, la situación finalmente no pasó a mayores y la pelea física pudo evitarse gracias a la intervención de varias jugadoras presentes en el encuentro.

El episodio llega en un momento de gran exposición para la mediática, quien semanas atrás había contado en televisión que viajará a Panamá para disputar un torneo junto a su equipo de influencers. En Cuestión de Peso, la joven había revelado con entusiasmo: "Me llamaron de allá para jugar a la pelota", noticia que fue celebrada por los conductores del programa.

Camilota abrirá una cuenta de Only Fans

Mientras continúa la repercusión por el incidente futbolístico, Camilota confirmó oficialmente que abrirá una cuenta en OnlyFans, decisión que comunicó mediante sus historias de Instagram. La influencer explicó que el proyecto nació luego de recibir durante meses reiteradas consultas de sus seguidores sobre la posibilidad de vender contenido exclusivo. En una de las publicaciones escribió: "Este mes me sumó a la paginita azul", confirmando que el lanzamiento se concretará durante julio.

La historia que replicó Camilota para anunciar su incursión en la plataforma de contenido erótico. Instagram @camioficial94

La hermana de Thiago Medina también compartió una captura donde podía leerse una de las preguntas más repetidas por sus fanáticos: "¿Vas a vender contenido?". Lejos de esquivar el tema, respondió anunciando que ya trabaja junto a un asesor encargado de administrar el perfil y organizar la estrategia comercial. Posteriormente, amplió la información con otro mensaje que generó miles de interacciones: "Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos".