El desopilante inconveniente que sufrió Jimena Barón en su viaje a Atlanta para ver a Argentina

La cantante convirtió un accidente con el equipaje rumbo al Mundial en una divertida sucesión de publicaciones virales junto a su familia.

La pasión de la actriz y cantante Jimena Barón por acompañar a la Selección argentina en el Mundial 2026 volvió a dejar una historia tan insólita como divertida. En pleno viaje por ruta rumbo a Atlanta , donde el equipo de Lionel Scaloni enfrentó a Egipto , la Cobra vivió un inesperado inconveniente que rápidamente convirtió en contenido para sus millones de seguidores.

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Fiel a su estilo, eligió el humor para narrar una situación que podría haber arruinado el viaje familiar: todas las valijas terminaron completamente empapadas tras quedar expuestas a un fuerte temporal . La secuencia fue compartida en sus historias de Instagram y generó miles de reacciones por la naturalidad con la que relató cada episodio.

Todo comenzó cuando Barón publicó una fotografía desde el vehículo junto a Matías Palleiro , Momo y el pequeño Arturo , mientras iniciaban un recorrido de aproximadamente 1.060 kilómetros , un trayecto estimado en nueve horas hasta Atlanta. En tono de broma escribió: "Todos felices saliendo en auto para Atlanta antes de pelearnos 7263847 veces" , anticipando que el largo viaje prometía momentos de todo tipo.

Sin embargo, minutos después el panorama cambió por completo cuando un intenso temporal redujo drásticamente la visibilidad sobre la autopista y puso en evidencia un detalle que terminaría convirtiéndose en el gran protagonista de la jornada.

El verdadero problema apareció cuando la artista reveló que habían viajado en una pickup sin tapa en la caja trasera , donde transportaban todas las valijas de tela. Con su característico sarcasmo, escribió: "Por suerte nos prestaron la camioneta sin tapa y quedaron todas las valijas de tela en la caja a baño maría" , una frase que rápidamente comenzó a viralizarse entre sus seguidores.

Lejos de dramatizar el episodio, continuó ironizando con otra publicación en la que comentó: "Síganme para más recetas de repostería", mientras mostraba el estado del equipaje completamente mojado. Más tarde explicó que el grupo hizo una parada para comprar bolsas de consorcio con el objetivo de proteger las pertenencias del resto del viaje.

La historia tuvo todavía más capítulos. Mientras la lluvia seguía apareciendo en distintos tramos del recorrido, Jimena compartió un meme de Mirtha Legrand llevándose las manos a la cara para reflejar la desesperación del momento y luego publicó una imagen humorística mostrando cómo, según ella, "las valijas llegando a Atlanta".

Finalmente, cerró la secuencia con una fotografía editada junto a Matías Palleiro en la que ambos aparecían cubiertos únicamente con emojis de la bandera argentina y el mensaje: "Mañana alentando a la Selección", insinuando que quizás ya no tendrían ropa seca para asistir al encuentro frente a Egipto.

Con humor, Jimena Barón subió una serie de historias sobre su travesía hacia Georgia, EEUU. Instagram @jmena

Jimena Barón esperó a su hijo Momo con un disfraz en el aeropuerto

Antes del viaje hacia Atlanta, Jimena Barón ya había protagonizado otro momento viral durante su estadía en Miami. Luego de que varios usuarios cuestionaran que hubiera viajado inicialmente a Estados Unidos sin Momo, la cantante explicó que el adolescente debía permanecer en Argentina para completar sus exámenes escolares antes de sumarse al viaje familiar. Una vez cumplidas esas obligaciones, el joven realizó su primer vuelo solo, asistido por personal de la aerolínea, para reencontrarse con su madre y vivir juntos la experiencia del Mundial.

Lejos de preparar una bienvenida convencional, Jimena organizó una sorpresa que terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de los últimos días. Antes de dirigirse al aeropuerto grabó una escena dentro de una tienda de disfraces preguntando: "¿Tenés disfraces de dinosaurios para adultos?". Horas después apareció junto a Matías Palleiro completamente caracterizada con un enorme traje inflable para esperar la llegada de Momo. El adolescente salió de la terminal sin comprender por qué una persona desconocida lo filmaba mientras dos dinosaurios se acercaban lentamente hacia él.

Cuando finalmente descubrió que debajo de aquellos disfraces estaban su mamá y Matías, la reacción fue inmediata. Entre risas, vergüenza y sorpresa lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Mamá, no, no. Pará, mamá, por favor".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jimena Barón (@jmena)

Tras el abrazo familiar y ya relajado por la situación, completó con otra declaración que terminó conquistando a los usuarios de las redes sociales: "Aunque me encantó la sorpresa, por favor, ¡no la vuelvan a hacer nunca más!". Las imágenes fueron compartidas por la propia Jimena Barón mediante un reel en Instagram y posteriormente replicadas por distintos medios nacionales.

El reencuentro tuvo además un fuerte componente emocional. Tras la llegada de Momo, Jimena publicó un mensaje dedicado a su hijo en el que destacó el esfuerzo realizado para cumplir primero con sus responsabilidades escolares antes de viajar al Mundial. "Estamos todos. Llegaste, hijo... Rendiste y viniste solo por primera vez y ahora sí mi corazón está completo. Vivir esto con vos es un sueño aún más grande para mí", escribió la cantante en una publicación que recibió miles de comentarios.