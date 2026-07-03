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Cambios en la grilla de Telefe: estrenarán un nuevo programa en el prime time

La panelista Pía Shaw anunció que la señal sumará un ciclo nocturno con el fin de seguir en el liderazgo del rating y, además, tendrá nuevo conductor.

Un nuevo programa se suma a Telefe.

Un nuevo programa se suma a Telefe.

El influencer Ian Lucas renunció a Por el mundo en Telefe para poder hacer un viaje con la Fórmula 1 y, cuando parecía que la tensión con el canal era cada vez mayor, se cerró un nuevo contrato donde él forma parte de un programa y en el rol de conductor. ¿De qué se trata?

Cambios en Telefe.
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La periodista Pía Shaw había contado que Ian se iba del programa de Marley para ir a cubrir la Fórmula 1, esto sorprendió porque no se había anunciado que la cobertura iba a ser hasta fase de grupos.

Por ese motivo, comenzaron los rumores de crisis con las autoridades de Telefe. Sin embargo, Shaw contó: “Va hacer un programa de todos los días y en el prime time. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes”.

Y anunció: “Después de Gran Hermano va Wanda con MasterChef y después, MasterChef Kids con Ian Lucas. Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Al mismo tiempo que graba Wanda va a grabar él”.

Y concluyó: “Están viendo si graban y lo sacan el año que viene o si lo sacan directamente después del MasterChef de Wanda Nara”.

Quién ocupará el lugar de Ian Lucas en Por el Mundo

La elegida para tomar el mando tras la salida de Ian Lucas en Por el mundo es Momi Giardina. La bailarina, humorista y conductora de streaming se sumó de inmediato al equipo liderado por Marley. Su incorporación busca mantener el ritmo dinámico que el programa venía mostrando, conectando rápidamente con la audiencia que sigue el ciclo televisivo paso a paso.

Por otra parte, Vicky Xipolitakis también formará parte del esquema de relevos diseñado por Telefe. La mediática y modelo, quien ya es una vieja conocida del programa y un clásico imán para el rating, se acoplará a la cobertura en los días siguientes. Su presencia promete aportar las cuotas de humor, bloopers y situaciones desopilantes que acostumbra generar cada vez que viaja junto a Marley.

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