Confirmado: la figura que se suma a Telefe para su próximo reality

La señal de aire enfoca su atención en un novedoso proyecto con una gran incorporación mediática.

En medio de la disputa por la audiencia en los canales de aire, Telefe apostará por un nuevo reality: Popstars . Se trata de un programa musical que marcará el regreso de uno de los formatos que supo cautivar al público de la televisión argentina.

Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba"

En las últimas horas quedó confirmada la incorporación de Martín Cirio , conocido popularmente como "La Faraona" , quien tendrá una participación ligada al universo digital del programa. La noticia fue oficializada por las redes sociales del canal y rápidamente generó una fuerte repercusión entre los seguidores del influencer y del histórico ciclo.

Desde las cuentas oficiales de Telefe y Popstars publicaron un mensaje que hizo referencia directa a la comunidad de fanáticos de Cirio: "El anuncio que las tortugas estaban esperando" , seguido del saludo "Bienvenido Martín Cirio" .

La publicación se viralizó en pocos minutos y recibió miles de reacciones, de manera que se confirmó la expectativa que despierta el regreso del reality musical. La confirmación representa un nuevo paso en la estrategia multiplataforma del canal para potenciar el formato más allá de la pantalla tradicional.

Según informaron, Martín Cirio reaccionará en vivo a cada gala desde su stream , comentando lo que ocurra dentro de la competencia con su característico estilo. Esas transmisiones estarán disponibles a través del canal oficial de YouTube de Telefe, ampliando la experiencia para quienes siguen el programa desde las plataformas digitales. El influencer aportará análisis, comentarios y contenido exclusivo paralelo a cada emisión.

La Faraona, en su stream. En Popstars reaccionará en vivo desde su canal y se retransmitirá en la cuenta de Youtube de Telefe. Redes sociales

El propio Cirio también habló sobre este nuevo desafío y reveló el costado más personal de la propuesta. "Estoy muy contento y nervioso", aseguró durante una transmisión, al explicar que las negociaciones con Telefe se extendieron durante varios meses. Además recordó un episodio desconocido por muchos de sus seguidores: "Fui en su momento a Popstars, no quedé, y ahora vuelvo como coach".

Telefe abrió el casting para Popstars

Mientras avanza la producción del programa, Telefe mantiene abierta la convocatoria nacional para encontrar a las integrantes de la próxima banda pop argentina. La inscripción está destinada a mujeres de entre 18 y 25 años, quienes pueden anotarse a través de la convocatoria oficial del canal. La campaña promocional invita a las aspirantes con un mensaje contundente: "Tu vida puede cambiar para siempre"..

El regreso de Popstars busca recuperar la esencia del fenómeno nacido en Nueva Zelanda en 1999, cuyo éxito internacional dio origen a numerosas versiones alrededor del mundo. En Argentina, el formato dejó una huella imborrable al crear primero a Bandana y luego a Mambrú, dos grupos que marcaron una generación y transformaron el panorama del pop nacional. Esa historia explica la enorme expectativa que existe alrededor de esta nueva edición.

Martín Cirio, la nueva figura que convocó Telefe para amplificar su audiencia digital en el nuevo reality. Redes sociales

La nueva temporada estará conducida por Nicolás Vázquez y contará con un jurado integrado por Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor mexicano Carlos García, además de Sofi Gonet como host digital. El proyecto también incluirá contenido exclusivo para Disney+, con backstage, ensayos y material inédito que complementará las emisiones televisivas, confirmando una estrategia pensada para combinar televisión abierta, streaming y redes sociales.