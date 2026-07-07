Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba" Una actriz recordó el insólito planteo que hizo tras el final de su relación con un reconocido músico y sorprendió con una revelación inédita. Agregar C5N en









La conocida artista compartió un recuerdo en un momento inesperado. Imagen generada con IA.

La actriz Julieta Ortega volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de revelar una anécdota hasta ahora desconocida sobre su relación con el músico Iván Noble, de quien se separó en 2009 tras varios años de matrimonio y con quien comparte la crianza de su hijo Benito. La confesión se produjo durante su participación en el programa de televisión conducido por Mario Pergolini, donde recordó una situación ocurrida cuando ambos ya habían terminado la relación sentimental.

En un clima distendido, la actriz admitió que durante los primeros tiempos posteriores a la separación le costaba controlar los celos. "Era muy celosa al principio. Mejoré muchísimo. Yo era muy celosa y ahora detesto a la gente celosa. Me pone de muy mal humor la gente celosa", reconoció entre risas, marcando un fuerte contraste entre aquella etapa de su vida y la actualidad.

La entrevista avanzó cuando Mario Pergolini le preguntó si alguna vez había reaccionado al enterarse de las nuevas relaciones de su exmarido. Fue entonces cuando Ortega sorprendió al revelar una historia inédita que, según admitió, tuvo como único objetivo incomodarlo. La actriz dejó en claro que ella ya estaba en otra relación sentimental, aunque eso no evitó que sintiera celos cuando Noble comenzó un romance con una mujer muy conocida.

Julieta Ortega y Iván Noble fueron pareja durante aproximadamente 6 años. La revelación rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa, no solo por el tono humorístico con el que fue relatada, sino también porque mostró una faceta muy personal de la actriz. Además, volvió a poner en evidencia el vínculo sincero que mantienen ambos exesposos, quienes con el paso de los años lograron construir una relación cordial basada en la crianza compartida de su hijo.

La escena de celos que le hizo Julieta Ortega a Iván Noble Todo comenzó cuando Mario Pergolini le planteó una situación hipotética: "¿Lo veías en una revista y lo llamabas para decirle: '¿Qué hacés con esa? Mi hijo nunca va a estar al lado de esa'?". Lejos de esquivar la pregunta, Julieta respondió con absoluta sinceridad y recordó uno de los episodios que hoy define como una travesura motivada por los celos.

"Una vez le hice una cosa muy fea: él estaba saliendo con una chica muy famosa y muy linda. Yo estaba que trinaba y aparte yo ya tenía novio hacía un montón, de jodida nada más", confesó la actriz, dejando en evidencia que el episodio no respondía a una intención de retomar la relación, sino a una reacción impulsiva que hoy recuerda con humor. Julieta Ortega y Iván Noble junto a su hijo Benito. Instagram @petitjotao A continuación relató el episodio completo. "Un día lo llamé suponiendo que estaba con ella y yo estaba en mi casa con mi hijo y le dije: 'Estamos entrando al barrio, te estoy dejando a Benito'". Sin embargo, inmediatamente reveló que todo era una mentira cuidadosamente armada. "Todo mentira. Mi hijo estaba ahí al lado jugando, quise que se le parara el corazón un rato", reconoció entre risas, provocando la sorpresa de Pergolini y del resto de los presentes en el estudio.