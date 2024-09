Todavía no empezó y ya hay polémica en Bake Off: ¿hay un tramposo entre los participantes?

Después de tantas expectativas, este lunes Telefe estrenará Bake off de famosos , y previo a su debut ya se empezaron a ventilar algunas discordias que podrían generar cierto malestar entre los famosos participantes.

Alerta spoiler: se filtraron los primeros eliminados de Bake Off Famosos

En ese sentido, uno de los jurados del nuevo reality, Damián Betular, reconoció que durante las grabaciones se vivieron momentos de máxima tensión cuando uno de los participantes no acata las reglas implementadas para la competencia. ¿Hay un participante tramposo?

“Ya le tuvimos que llamar varias veces la atención porque se adelanta y no respeta los tiempos”, detalló Betu aunque no prefirió no dar nombres en diálogo con A la Barbarossa y agregó: “Es más, hubo un momento fuerte porque se puso a hidratar la gelatina antes de que empezara a correr el reloj”.

A esto se suma otra revelación que ya hicieron la conductora del programa, Wanda Nara, y la jurada, Maru Botana, donde dieron a entender que habría comenzado una relación amorosa entre dos participantes sin dar muchas precisiones. ¿Quiénes serán los enamorados?

Mirá el gran estreno de #BakeOffFamosos este lunes a las 22hs por Telefe pic.twitter.com/bMC9iiLjKQ — Bake Off Famosos (@BakeOffAR) September 28, 2024

Cuándo arranca Bake Off y quiénes son los 14 famosos que participarán

Bake Off famosos debutará en la pantalla de Telefe este lunes 30 de septiembre desde las 22 con la conducción de Wanda Nara, quien estará acompañada del jurado integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christopher Krywonis.

Mientras que los famosos que participarán de la competencia son 14: