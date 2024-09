Alerta spoiler: se filtraron los primeros eliminados de Bake Off Famosos

Las cerebritis que fueron citadas para participar son: Karina Jelinek, Callejero Fino, Mariano Iudica, Ángela Leiva, Javier Calamaro, Cande Molfese, Damián de Santo, Cami Homs, Eliana Guercio, Gastón Edul, Marcos Milinkovic, Vero Lozano, Nacho Elizalde y Andrea del Boca.

Wanda Nara participantes Bake Off 2 Capturas Instagram

Y como en todo reality grabado, siempre hay filtraciones y desde RatingCero te haremos un pequeño spoiler sobre lsa figuras que ya no forman parte del programa, pero que tendrán una nueva oportunidad en el repechaje que se comenzara a grabar en pocas semanas.

Los eliminados fueron: Gastón Edul, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Marcos Milinkovic. Los mismos fueron muy mal evaluados en todos los programas que les tocó participar. Además, a muchos les tomo por sorpresa que el músico quede afuera del concurso, ya que contaba con un ciclo culinario en la pantalla de El Nueve.

“No es que no sepa cocinar… La preparación de comidas es una cosa y la pastelería es una ciencia exacta, si te equivocas en un gramo, todo te puede salir mal y además la presión del reloj te genera ansiedad que hace que no midas bien las cosas para poder terminar, eso me paso a mí”, relató Calamaro, según pudo saber RatingCero.

Bake off famosos Será conducido por Wanda Nara y el jurado está integrado por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis. Redes Sociales

Ya un poco más desenvuelta, Wanda Nara sigue comandando este Bake Off Famosos, que vería la luz en la quincena del próximo mes, Mientras se destapan diferentes escándalos del pasado sobre Maru Botana, quien se incorporó como jurado. Una de ella fue Jimena Monteverde quien confeso en Más Caras que fue la cocinera la que "pidió levantarnos el programa en América, un ciclo re lindo… Pero bueno, a veces hay que ser un poco malo para estar en la tele”.

Por otro lado, Sergio Lapegue fue el último en contar su experiencia con la cocinera y narro que “en Sábado en Casa yo era el conductor, pero nunca lo fui. Tenía la entrada prohibida a la cocina… Volvía a casa angustiado y mi mujer me decía que si no me hace bien que no vaya más. El programa fue levantado".

Saliendo de esta polémica, Telefe ya puso primera en sus grandes apuestas, de cara a los últimos meses del año, con un Gran Hermano en plena etapa de preproducción y que se verá en diciembre a solo muy pocos días de las fiestas.