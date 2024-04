Tini suspendió su nuevo show por la lluvia: para cuándo se reprogramó

Luego de interpretar cuatro de las nuevas canciones sola en el escenario, sin el cuerpo de bailarines que iba a acompañarla, la Triple T le expresó a sus fans: "Me duele en el alma suspender”. “Les prometo que les voy a dar el show de sus vidas”, adelantó sobre la continuación del espectáculo, reprogramado para el próximo martes 30.

En videos que se viralizaron en la red social X, se pudo observar el momento en que la joven artista comunicó que el show no podía continuar. "La impotencia que tengo de que no funciona ni siquiera el seguidor, no prendió una luz. Esperamos hasta último momento noticias pero básicamente no funciona nada", explicó notablemente angustiada por el momento.

"Esperé mucho, después de mucho tiempo este álbum tan personal, así que solo puedo pedirles perdón por no poder hacerlo", continuó indicando sobre el motivo de la cancelación.