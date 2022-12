Tini Stoessel se fue de Qatar y sufre Rodrigo De Paul y toda la Selección

"Se convirtió en 'San Tini', porque desde que llegó empezamos a ganar con todo", añadió Zaffora. Esta casualidad hizo que se deje de molestar a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en las redes sociales, ya que se los acusaba a ellos de los malos resultados que obtuvo la Albiceleste.

Por último, y para llevar tranquilidad a los aficionados de la Selección, el panelista agregó: "Yanina -Latorre- me dice que se fue a grabar un videoclip a Barcelona, España. Ale -Stoessel- también se fue a Madrid ni bien terminó el partido por una reunión. Me dicen que está la posibilidad de que vuelva el viernes contra Países Bajos". Esto demuestra que se fue debido a su trabajo y no por algún problema con su pareja.