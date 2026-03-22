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Tini Stoessel lanzó una indirecta en Córdoba en plena pelea con Emilia Mernes: "Los amigos..."

La cantante se presentó en el estadio Mario Alberto Kempes y deslizó una frase que le suma leña al fuego a la interna con la intérprete de .MP3. Por qué están distanciadas.

Tini Stoessel.

Tini Stoessel.

En su primer concierto en Córdoba, Tini Stoessel lanzó una indirecta en el medio de su distanciamiento de Emilia Mernes. "Es cierto el dicho de que los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano", afirmó la cantante sobre el escenario y generó revuelo en el público.

Emilia no para de perder seguidores.
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La artista que encabeza el tour FUTTTURA cambió La_Original.mp3 por High Remix, una colaboración con María Becerra y Lola Índigo. En el último tiempo, la actriz comenzó a fortalecer su amistad con Becerra, previamente peleada con Mernes y el resto del grupo Los del Espacio. La hermana de María confirmó que ese grupo intentó sabotear el primer River de La Nena de Argentina.

Tini Stoessel vs. Emilia Mernes: la versión del robo de equipos

Sin embargo, el resentimiento entre La Triple T y la novia de Duki también podría venir por los rumores de robo de equipos, ya que en 2024 varias bailarinas y un maquillador de Stoessel empezaron a trabajar para Mernes debido a la pausa que había decidido realizar la protagonista de Violetta.

Dav Martens, el ex estilista de La Triple T, se sumó a la elección de bandos con una historia de Instagram donde compartió la imagen de una canción de Emilia y escribió: "Orgulloso de elegir donde quiero estar". María Becerra ya había acusado a la cantante de robar equipos. "Quieren comprar mi gente con billetito' / La fidelidad no la conocen en tu equipo", entonó la quilmeña en Primer Aviso en 2024.

Stoessel no solo dejó de seguir en la misma red social a Mernes y a los miembros de su equipo que se pasaron al de Mernes, como Martens, sino que otras figuras, como Antonela Roccuzzo, Valentina Cervantes y Ángela Torres también se solidarizaron y apretaron "Dejar de seguir" en el perfil de la exvocalista de Rombai.

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