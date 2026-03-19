Ailin Becerra detalló cómo el grupo de examigos de su hermana intentó boicotear su primer show en el estadio Monumental. "Un montón de cosas horribles", se lamentó.

La hermana de María Becerra confirmó en el canal de streaming de Martín Cirio que Los del Espacio intentaron boicotear el primer show de la cantante en el estadio Monumental. " Sabiendo que ella tenía el River, la sacan del grupo horas antes de salir a hacer la última prueba de sonido ", precisó la joven.

De esta manera, Ailín esclareció uno de los primeros capítulos de la pelea entre María y Emilia Mernes , que esta semana se profundizó con el posicionamiento de Tini Stoessel . La Nena de Argentina y la intérprete de .MP3 conformaban un grupo de amigos y de colaboración artística con sus colegas LIT killah , Tiago PZK , Duki , Rusherking , Big One y FMK .

"A María la echaron del grupo de Los del Espacio, la eliminaron del grupo y uno de los integrantes la llamó y le dijo un montón de cosas horribles", reconstruyó Ailín y al ser consultada sobre si el artista que llamó a María empieza "con L", Ailín se rio y deslizó: "Puede ser, no sé" .

Ailin Becerra (Hermana de María) le confirma a Martin Cirio que Los del Espacio fueron unos forros con su hermana "El mismo día de su primer River la sacaron del grupo, la hicieron llorar y uno de ellos "L" le dijo barbaridades" CHICOS, LIT KILLAH ES UN HDP?? pic.twitter.com/36GLWp0qrB

La hermana de la cantautora de Quimera reveló que la artista "no podía salir a hacer la prueba de sonido porque tenía un nudo en la garganta". "Fue como un quiebre", se lamentó y agregó: " Hasta ese entonces no sé si estaba todo bien o no, pero tenían un grupo y hablaban siempre por ahí, eran como amigos".

De esta manera, se confirmó el distanciamiento desde, al menos, marzo de 2024 cuando María llenó el estadio en Núñez y se quebró en llanto al salir al escenario frente a 70.000 personas. De todas formas, Tiago PZK parece haber sobrevivido a la pelea de hace dos años porque participó en el Monumental 360° que realizó María a fines de 2025 .

ahora entiendo más por que maria entró así a su river no solo le salió todo mal sino que su grupo de amigos la llamaron el MISMO DÍA de su show para putearla pic.twitter.com/DU0w5FFrlF

El apagón que encabezó Tini Stoessel con otras famosas contra Emilia Mernes

Una de las amigas más cercanas de María y Emilia era Tini Stoessel. No solo invitaba a cantar a Mernes en todos los shows, sino que también asistió al River de Becerra para cantar dos de sus hits. En el último tiempo se alejó de Emilia por motivos que se desconocen y se acercó más a María, quien la llegó a considerar de forma pública como "mejor amiga". La prometida de Rodrigo de Paul dejó de seguir este martes a la intérprete de .MP3.

Acto seguido, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien tiene relación con Tini porque sus parejas trabajan en la Selección argentina y para el Inter Miami, también dejó de seguir a Emilia. Situación a la que sumó a Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, otro jugador de la Selección argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2034408328986571148&partner=&hide_thread=false TODA LA VERDAD: TINI Y ANTO ROCCUZZO VS. EMILIA MERNES



"Roccuzzo dejó de seguir a Emilia por solidaridad con Tini"

"Las botineras de la selección detestan a Emilia"



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/VUTdoLgceI — América TV (@AmericaTV) March 18, 2026

El conflicto con las botineras habría surgido en una celebración donde el equipo liderado por Lionel Messi festejó la tercera Copa del Mundo. Yanina Latorre fue tajante y citó en América TV a una de las esposas del plantel: "A las mujeres de los jugadores les cayó para el orto porque se hace la linda".

Latorre sostuvo que el grupo de mujeres cuestionó la forma de interactuar de Mernes, quien habría acompañado a Duki, su pareja, en el show que brindó el cantante durante la celebración. Según explicó, "ellas dicen que Emilia es muy provocadora y que busca llamar la atención de los maridos ajenos".

Incluso el vestuario elegido por la artista entrerriana fue objeto de comentarios negativos entre las presentes. Según la versión de la periodista, la estética de la joven contrastaba con el ambiente familiar. "Estaba vestida de una manera que no cuadraba con la onda de las familias", afirmó Latorre.