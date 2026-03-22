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El mensaje María Becerra a Tini Stoessel en medio del conflicto con Emilia Mernes: "Esa persona..."

La Nena de Argentina no dejó pasar la oportunidad de saludar a la ex – Violetta y dejar en claro que pese a la distancia la relación está más sólida que nunca. “Gracias por ser esa persona que siempre está”, escribió.

Amiga de mi alma y te amo

"Amiga de mi alma" y "te amo", las dos frases de amor que le dedicó María Becerra a Tini por su cumple

En el cumpleaños número 29 de Tini Stoessel, María Becerra la saludó en las redes sociales y dejó por sentado que la amistad entre ambas se afianza cada vez más, en medio del conflicto con Emilia Mernes.

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 
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La Nena de Argentina, utilizó sus redes sociales para dar el presente, a la distancia, e hizo una dedicatoria especial a la ex – Violetta, quien festejó un nuevo año junto a su familia, amigos y pareja, Rodrigo De Paul.

“Feliz cumpleaños amiga de mi alma. Te amo, te mereces lo mejor de este mundo. Gracias por ser esa persona que siempre está para abrazarme y llenarme de amor”, le escribió junto a una foto tomada durante la segunda colaboración que hicieron Miénteme en 2021.

En medio del mensaje cargado de amor, también explicó que dicha imagen fue elegida especialmente: “Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chica que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas. Te amo”.

María Becerra Tini Stoessel

El mensaje en las redes deja más que marcada el momento en medio del conflicto que se destapó entre ambos contra Emilia Mernes, en la que varias figuras del espectáculo también se mostraron en contra de la nacida en Nogoyá y se sumaron a la oleada decisión de dejarla de seguir en las redes sociales.

El tierno mensaje de Rodrigo de Paul por el cumpleaños de Tini Stoessel

Tini Stoessel celebró sus 29 años y su novio, Rodrigo de Paul, le dedicó un tierno álbum de fotos con una sentida dedicatoria. El futbolista compartió imágenes exclusivas de la intimidad de la pareja para festejar esta fecha especial. La cantante reaccionó ante el posteo y su respuesta se viralizó entre los seguidores de ambos.

El deportista eligió retratos cotidianos donde se observa a la popstar con sus mascotas y en viajes compartidos. Las postales muestran escenas de relajación en la playa, abrazos nocturnos y gestos de mucha complicidad. Este posteo permitió a los fanáticos espiar la vida privada de la famosa pareja argentina.

Junto a las fotografías, el futbolista escribió un texto cargado de admiración por la personalidad de su novia. "Feliz cumple a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores", expresó el mediocampista.

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