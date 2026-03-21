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El tierno mensaje de Rodrigo de Paul por el cumpleaños de Tini Stoessel: "Sos mi vida"

La cantante cumplió 29 años y recibió un álbum de fotos inéditas que el futbolista de la Selección argentina compartió en redes sociales. Ante el romántico gesto, la artista contestó con una declaración de amor que reafirma el gran presente de la pareja.

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Rodrigo de De Paul y Tini Stoessel llevan varios años de relación y planean casarse. 

Instagram: rodridepaul

Tini Stoessel celebró sus 29 años y su novio, Rodrigo de Paul, le dedicó un tierno álbum de fotos con una sentida dedicatoria. El futbolista compartió imágenes exclusivas de la intimidad de la pareja para festejar esta fecha especial. La cantante reaccionó ante el posteo y su respuesta se viralizó entre los seguidores de ambos.

Tinni Stoessel tomó una drástica decisión en su show. 
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De Paul y Tini
El beso que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños.

El beso que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños.

El deportista eligió retratos cotidianos donde se observa a la popstar con sus mascotas y en viajes compartidos. Las postales muestran escenas de relajación en la playa, abrazos nocturnos y gestos de mucha complicidad. Este posteo permitió a los fanáticos espiar la vida privada de la famosa pareja argentina.

Junto a las fotografías, el futbolista escribió un texto cargado de admiración por la personalidad de su novia. "Feliz cumple a mi persona favorita. Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores", expresó el mediocampista.

De Paul y Tini
Imagen de la pareja junto con su mascota en el álbum que De Paul compartió por la celebración del cumpleaños de Tini Stoessel.

Imagen de la pareja junto con su mascota en el álbum que De Paul compartió por la celebración del cumpleaños de Tini Stoessel.

Rodrigo también destacó la sensibilidad y la alegría que la joven aporta a su presente laboral y personal. "Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo... Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quién sos. Te amo, sos mi vida", concluyó De Paul.

La réplica de la intérprete no tardó en llegar a la sección de comentarios de la aplicación de Meta. "Lo más lindo que me pasó en la vida, te amo con mi vida entera para siempre", manifestó la artista de forma pública. El intercambio confirmó la solidez del vínculo sentimental actual.

De Paul y Tini
Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños.

Imagen que compartió Rodrigo de Paul en su álbum dedicado a Tini Stoessel por su cumpleaños.

Cambios en el setlist de Córdoba tras la pelea con Emilia Mernes

En paralelo al festejo, la cantante brindó su primer show de la gira Futttura en el estadio Mario Alberto Kempes. Durante la presentación, que contó con la presencia de Ulises Bueno, la artista tomó una decisión que confirma el conflicto entre las estrellas del pop. El detalle técnico no pasó desapercibido para la prensa.

Según advirtió el periodista Fede Bongiorno, el equipo de la Triple T modificó el repertorio habitual y eliminó los temas que comparte con Emilia Mernes. "Tini eliminó La_Original.mp3 del setlist de Futttura y la reemplazó por High Remix", señaló el especialista. Además, la joven también quitó de la lista la canción titulada Blackout.

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