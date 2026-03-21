La cantante brindó su primer show en el estadio Kempes con la participación de Ángela Torres y Ulises Bueno. Sin embargo, un detalle en el setlist llamó la atención de muchos tras la polémica.

En medio del escándalo, Tini Stoessel brindó su primer show de la gira Futttura en el estadio Kempes en Córdoba, junto a figuras como Ángela Torres y Ulises Bueno . Sin embargo, la polémica por la supuesta pelea con Emilia Mernes que involucró a María Becerra .

Implacable: esta es la cifra de seguidores que perdió Emilia Mernes luego de la pelea con Tini Stoessel y María Becerra

Después de que la Triple T dejara de seguir en Instagram a la novia de Duki y dos esposas de la Selección siguieran sus pasos , Joel Pimentel y Fer Vázquez criticaron a su expareja en redes sociales.

En redes sociales, el periodista Fede Bongiorno advirtió una actitud de Tini Stoessel y su equipo durante el show Futttura que le llamó mucho la atención: " Tini eliminó “La_Original.mp3” del setlist de Futttura y la reemplazó por “High Remix”".

Tini eliminó “La_Original.mp3” del setlist de FUTTTURA y la reemplazó por “High Remix” También eliminó su otra colaboración con Emilia, “Blackout” pic.twitter.com/r7JodWMy9O

"High Remix" es producto de la colaboración de Tini, junto a María Becerra y Lola Índigo que lanzaron en 2020. Eso no es todo, Bongiorno añadió que "también eliminó su otra colaboración con Emilia, “Blackout”". Esto sería un mensaje contundente en línea con la decisión de dejar de seguir a Emilia en redes sociales, acción a la que se sumaron otros artistas y figuras reconocidas en Argentina.

Un simple gesto en redes sociales alcanzó para encender la polémica dentro del pop argentino. Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes y, en cuestión de horas, la artista de Entre Ríos comenzó a perder una gran cantidad de followers, además de famosos que también se iban.

La acción no pasó inadvertida y ocurrió en medio de rumores sobre un posible distanciamiento entre Emilia y otras artistas, como María Becerra. Además, esto se dio en medio de una polémica con las parejas de jugadores de la Selección argentina, entonces hubo quienes aprovecharon como fue el caso de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes.

En ese contexto, Yanina Latorre contó en Sálvese Quien Pueda: “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”. Y sumó: “Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”.

Con el paso de los días, más nombres se sumaron al unfollow y muchos usuarios replicaron la decisión. Esto impactó en las cifras de la cantante, que de superar los 10.100.000 seguidores habría perdido cerca de 100.000 en apenas tres días.

Entre quienes dejaron de seguirla figura Antonela, cercana a Tini por su vínculo con Rodrigo De Paul. También se mencionan a Tuli Acosta y Taichu, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre un posible conflicto.