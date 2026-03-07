IR A
Esta miniserie de solo 4 capítulos es ideal para fans de Jurassic Park y ya está en Netflix: cómo se llama

Producida por Steven Spielberg y narrada por Morgan Freeman, esta ficción documental recorre 165 millones de años de la prehistoria con muy buenos efectos visuales.

Desde los primeros protodinosaurios hasta la extinción masiva del Cretácico..

Desde los primeros protodinosaurios hasta la extinción masiva del Cretácico..

Netflix

Netflix acaba de estrenar Los dinosaurios, una miniserie documental de cuatro episodios producida por Steven Spielberg a través de su compañía Amblin Entertainment, junto a Silverback Films e Industrial Light & Magic, la legendaria empresa de efectos especiales fundada por George Lucas. La propuesta es un viaje cronológico por más de 165 millones de años de dominio de estas criaturas sobre la Tierra, desde su aparición a finales del Triásico hasta su extinción provocada por el impacto de un meteorito al cierre del Cretácico.

Las Series disponibles en Netflix que son perfectas para los amantes de las historias complejas
Acción, crimen y suspenso: esta famosa serie apareció en Netflix con un nombre menos conocido pero igual es tendencia

La serie puede entenderse como una secuela espiritual de La vida en nuestro planeta (2023), otra miniserie documental de Netflix que exploró la historia de la evolución en la Tierra. Ambas producciones comparten no solo el sello de Spielberg sino también la voz de Morgan Freeman, quien narra nuevamente la versión en inglés.

Con recreaciones en CGI de última generación, Los dinosaurios reconstruye las distintas eras prehistóricas con un nivel de detalle visual que la convierte en una experiencia tan entretenida como rigurosa.

Para los fanáticos de la saga Jurassic Park, este estreno es prácticamente obligatorio. El creador de la franquicia que llevó a los dinosaurios al imaginario popular hace más de tres décadas regresa ahora al tema desde el documental, juntando especies icónicas, como el Tyrannosaurus rex o el Stegosaurus, con criaturas menos conocidas respaldadas por investigaciones fósiles recientes.

dinosauriosss

Sinopsis de Los dinosaurios, la serie estreno de Netflix

Los dinosaurios abarca la historia completa de estas criaturas desde sus formas más tempranas, como el pequeño Marasuchus, hasta los colosos que dominaron el planeta, como el Plateosaurus y el Mamenchisaurus. La serie también presenta a los grandes acorazados, Stegosaurus y Ankylosaurus, enfrentados a depredadores como el Allosaurus y el inconfundible Tyrannosaurus rex, además de explorar el mundo marino prehistórico con leviatanes como el Pliosaurus, el Mosasaurus y el Spinosaurus, una criatura capaz de moverse tanto en tierra como en agua.

Pero la historia no termina con la extinción masiva, ya que la miniserie también traza el puente hacia lo que sobrevivió, rastreando a las primeras criaturas con plumas como el Anchiornis y el Longipteryx, recordando que el fin del Cretácico no fue un punto final sino una transformación. Apoyándose en investigaciones fósiles recientes y en recreaciones digitales de alto nivel técnico, Los dinosaurios logra mezclar el rigor científico con el impacto visual necesario para capturar tanto al espectador curioso como al fanático de toda la vida.

dinosaurios

Tráiler de Los dinosaurios

Embed - Los Dinosaurios (2026) | Trailer doblado en español | Serie | Netflix

Reparto de Los dinosaurios

  • Morgan Freeman como narrador (versión en inglés)
