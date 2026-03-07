Ideal para el fin de semana: esta película de Brandoni está emocionando a todos en Netflix y es de lo más visto Esta combinación de talentos asegura una química única en pantalla, capaz de capturar la esencia de la obra original y trasladarla al formato audiovisual con maestría. + Seguir en







La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada. netflix

Marzo llega a Netflix con una fuerte renovación de catálogo y una batería de estrenos que apuntan directo al ranking de lo más visto. Entre ellos destaca Parque Lezama, la adaptación cinematográfica que aterriza en la plataforma bajo la dirección de Juan José Campanella, tras su exitoso recorrido teatral.

La película reúne a dos figuras emblemáticas del cine argentino: Luis Brandoni y Eduardo Blanco, al frente de un elenco que completan Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. La química entre los protagonistas y la solidez del reparto potencian una historia que ya conquistó al público en otro formato.

Con un tono que equilibra comedia y drama, la versión audiovisual de Parque Lezama promete emocionar y hacer reír en partes iguales. El sello narrativo de Campanella aporta sensibilidad y ritmo a una propuesta que se perfila como uno de los grandes lanzamientos argentinos de la temporada.

Parque Lezama La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada. netflix Sinopsis de Parque Lezama, la película con Brandoni que estrenó Netflix La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada. León, interpretado por Luis Brandoni, es un idealista combativo y algo testarudo que comparte largas charlas en un banco de plaza con Cardozo, encarnado por Eduardo Blanco, un hombre más escéptico y curtido por la vida. Entre discusiones filosas y momentos de complicidad, la película construye una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y la necesidad de sostener las propias convicciones.

Dirigida por el oscarizado Juan José Campanella, la trama combina dinamismo y humor ácido para evitar cualquier tono solemne. A lo largo del relato, ambos protagonistas enfrentan miedos personales y tensiones familiares mientras buscan sentido a una etapa que muchos asocian con el retiro. El elenco, que incluye a Agustín "Rada" Aristarán y Verónica Pelaccini, aporta frescura y equilibrio entre comedia y emoción.

Con su llegada a Netflix, la obra amplía el fenómeno teatral a una audiencia global sin perder su esencia. Más que una comedia costumbrista, Parque Lezama funciona como un homenaje a la dignidad y a la posibilidad de reinventarse incluso en los momentos más desafiantes de la vida. Tráiler de Parque Lezama Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Parque Lezama Luis Brandoni como León

Eduardo Blanco como Cardozo

Verónica Pelaccini como Laura

Agustín "Rada" Aristarán como Benny

Manuela Menéndez como Clara

Alan Fernández como Beto

Matías Alarcón como Rodolfo