Esta combinación de talentos asegura una química única en pantalla, capaz de capturar la esencia de la obra original y trasladarla al formato audiovisual con maestría.

La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño

La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada. 

Marzo llega a Netflix con una fuerte renovación de catálogo y una batería de estrenos que apuntan directo al ranking de lo más visto. Entre ellos destaca Parque Lezama, la adaptación cinematográfica que aterriza en la plataforma bajo la dirección de Juan José Campanella, tras su exitoso recorrido teatral.

Esta producción tiene en su estructura una mezcla de humor y drama, ofreciendo personajes que lidian con miedos y contradicciones reales
La película reúne a dos figuras emblemáticas del cine argentino: Luis Brandoni y Eduardo Blanco, al frente de un elenco que completan Verónica Pelaccini, Agustín "Rada" Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. La química entre los protagonistas y la solidez del reparto potencian una historia que ya conquistó al público en otro formato.

Con un tono que equilibra comedia y drama, la versión audiovisual de Parque Lezama promete emocionar y hacer reír en partes iguales. El sello narrativo de Campanella aporta sensibilidad y ritmo a una propuesta que se perfila como uno de los grandes lanzamientos argentinos de la temporada.

La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada.

La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada.

Sinopsis de Parque Lezama, la película con Brandoni que estrenó Netflix

La versión cinematográfica de Parque Lezama traslada la acción al icónico espacio verde porteño, donde las vidas de dos hombres mayores se cruzan de forma inesperada. León, interpretado por Luis Brandoni, es un idealista combativo y algo testarudo que comparte largas charlas en un banco de plaza con Cardozo, encarnado por Eduardo Blanco, un hombre más escéptico y curtido por la vida. Entre discusiones filosas y momentos de complicidad, la película construye una historia sobre la amistad, el paso del tiempo y la necesidad de sostener las propias convicciones.

Dirigida por el oscarizado Juan José Campanella, la trama combina dinamismo y humor ácido para evitar cualquier tono solemne. A lo largo del relato, ambos protagonistas enfrentan miedos personales y tensiones familiares mientras buscan sentido a una etapa que muchos asocian con el retiro. El elenco, que incluye a Agustín "Rada" Aristarán y Verónica Pelaccini, aporta frescura y equilibrio entre comedia y emoción.

Con su llegada a Netflix, la obra amplía el fenómeno teatral a una audiencia global sin perder su esencia. Más que una comedia costumbrista, Parque Lezama funciona como un homenaje a la dignidad y a la posibilidad de reinventarse incluso en los momentos más desafiantes de la vida.

Tráiler de Parque Lezama

Reparto de Parque Lezama

  • Luis Brandoni como León
  • Eduardo Blanco como Cardozo
  • Verónica Pelaccini como Laura
  • Agustín "Rada" Aristarán como Benny
  • Manuela Menéndez como Clara
  • Alan Fernández como Beto
  • Matías Alarcón como Rodolfo
