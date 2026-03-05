Varios músico y artistas de Hollywood tuvieron inconvenientes con la ley y terminaron tras las rejas por estar bajo los efectos de alcohol.

Britney Spears fue recientemente detenida en California por conducir con los efectos del alcohol , pero la artista no fue la única que ha tenido problemas con la bebida y también terminó bajo arresto. A lo largo de los últimos años, varios famosos también quedaron tras las rejas, ¿quiénes son?

De acuerdo con lo que informaron sitios especializados, la detención habría tenido lugar en el marco de un control. Spears fue sorprendida por un operativo, en el que, los agentes advirtieron su estado y no dudaron en detenerla. Tras esposarla, la trasladaron a una dependencia policial, pero durante la madrugada de este jueves fue liberada.

El caso de la artista se suma, no solo a su extenso problema con la ley, sino también a la lista de otros famosos, ya sean cantantes o estrellas de Hollywood que quedaron demorados y tras las rejas por similares situaciones.

La joven estrella de la música tuvo conocidos problemas con ley, pero sin dudas uno de sus mayores conflictos los tuvo en 2014, cuando manejaba un Lamborghini amarillo.

Finalmente fue detenido tras dar positivo al test de alcoholemia, además , forcejeó con los agentes para evitar su arresto y hasta exhibió una licencia vencida.

Justin Bieber El artista canadiense también fue arrestado.

Nick y Aaron Carter

Los hermanos Carter, en distintas oportunidades, fueron detenidos por exceso de alcohol en sangre también cuando estaban frente al volante.

En 2005, el exBackstreet Boy fue detenido durante cuatro horas en una comisaría, mientras que su hermano menor, en 2017, fue imputado por ese mismo cargo, al que también se le agregó posesión de drogas

Reese Witherspoon

La famosa actriz de Hollywood fue arrestada por encontrarse bajo los efectos del alcohol, sino por presentar una conducta inapropiada con un policía. En 2013, la actriz iba como acompañante en el auto que manejaba su marido, quien sí había bebido en exceso.

Cuando los agentes los detuvieron notaron que el hombre no estaba en condiciones óptimas, la actriz tuvo una tensa discusión que culminó con la pareja detenidos. Poco tiempo después, Witherspoon confesó que se encontraba también bajo los efectos del alcohol y que se sentía “profundamente avergonzada por las cosas que hizo en ese momento”.

Lindsay Lohan

Fue demorada en varias ocasiones por conducir ebria o mismo bajo los efectos de narcóticos. Uno de los casos fue en 2004 por manejar a una velocidad superior a la permitida y en 2007 le sucedió lo mismo, pero en ese momento fue aún más grave porque cuando la registraron, también le encontraron cocaína. Le retuvieron su licencia de conducir y enfrentó cargos legales.

Mel Gibson

En 2006, protagonizó uno de los escándalos más grandes cuando fue llevado a una comisaría por manejar ebrio. Durante su arresto, en Malibú, tuvo insultos discriminatorios contra los agentes, y empeorando la situación, según rumores, el actor hasta quiso orinar delante de todos.

mel gibson actor.jpg Gibson, una de las grandes estrellas de Hollywood.

Chris Pine

Durante una visita en Nueva Zelanda, asistió a una fiesta de la que se retiró a las 2.30 de la madrugada. En un control policial, le hicieron un test de rutina y comprobaron que el valor de alcohol en sangre se encontraba por encima de los límites permitidos.

Por el caso, se declaró culpable y pagó la multa correspondiente. Cuando se presentó a la audiencia en la que fue convocado, se mostró muy educado con todos y hasta le firmó autógrafos a los fans.

Michelle Rodríguez

En 2005, fue detenida por conducir ebria, se declaró culpable y recibió dos opciones: o se comprometía a cumplir 240 horas de trabajo comunitario o iba a prisión cinco días y pagaba quinientos dólares. La actriz eligió la segunda opción y de ese modo cumplió una breve condena.