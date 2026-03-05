IR A
IR A

Britney Spears arrestada: las estrellas que fueron detenidas por conducir borrachos

Varios músico y artistas de Hollywood tuvieron inconvenientes con la ley y terminaron tras las rejas por estar bajo los efectos de alcohol.

Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche.

Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche.

Britney Spears fue recientemente detenida en California por conducir con los efectos del alcohol, pero la artista no fue la única que ha tenido problemas con la bebida y también terminó bajo arresto. A lo largo de los últimos años, varios famosos también quedaron tras las rejas, ¿quiénes son?

La artista protagonizó un nuevo escándalo.
Te puede interesar:

Qué había consumido Britney Spears antes de ser detenida en California

De acuerdo con lo que informaron sitios especializados, la detención habría tenido lugar en el marco de un control. Spears fue sorprendida por un operativo, en el que, los agentes advirtieron su estado y no dudaron en detenerla. Tras esposarla, la trasladaron a una dependencia policial, pero durante la madrugada de este jueves fue liberada.

El caso de la artista se suma, no solo a su extenso problema con la ley, sino también a la lista de otros famosos, ya sean cantantes o estrellas de Hollywood que quedaron demorados y tras las rejas por similares situaciones.

Uno por uno, quiénes son los famosos detenidos por conducir borrachos

Justin Bieber

La joven estrella de la música tuvo conocidos problemas con ley, pero sin dudas uno de sus mayores conflictos los tuvo en 2014, cuando manejaba un Lamborghini amarillo.

Finalmente fue detenido tras dar positivo al test de alcoholemia, además, forcejeó con los agentes para evitar su arresto y hasta exhibió una licencia vencida.

Justin Bieber
El artista canadiense también fue arrestado.

El artista canadiense también fue arrestado.

Nick y Aaron Carter

Los hermanos Carter, en distintas oportunidades, fueron detenidos por exceso de alcohol en sangre también cuando estaban frente al volante.

En 2005, el exBackstreet Boy fue detenido durante cuatro horas en una comisaría, mientras que su hermano menor, en 2017, fue imputado por ese mismo cargo, al que también se le agregó posesión de drogas

Reese Witherspoon

La famosa actriz de Hollywood fue arrestada por encontrarse bajo los efectos del alcohol, sino por presentar una conducta inapropiada con un policía. En 2013, la actriz iba como acompañante en el auto que manejaba su marido, quien sí había bebido en exceso.

Cuando los agentes los detuvieron notaron que el hombre no estaba en condiciones óptimas, la actriz tuvo una tensa discusión que culminó con la pareja detenidos. Poco tiempo después, Witherspoon confesó que se encontraba también bajo los efectos del alcohol y que se sentía “profundamente avergonzada por las cosas que hizo en ese momento”.

Lindsay Lohan

Fue demorada en varias ocasiones por conducir ebria o mismo bajo los efectos de narcóticos. Uno de los casos fue en 2004 por manejar a una velocidad superior a la permitida y en 2007 le sucedió lo mismo, pero en ese momento fue aún más grave porque cuando la registraron, también le encontraron cocaína. Le retuvieron su licencia de conducir y enfrentó cargos legales.

Mel Gibson

En 2006, protagonizó uno de los escándalos más grandes cuando fue llevado a una comisaría por manejar ebrio. Durante su arresto, en Malibú, tuvo insultos discriminatorios contra los agentes, y empeorando la situación, según rumores, el actor hasta quiso orinar delante de todos.

mel gibson actor.jpg
Gibson, una de las grandes estrellas de Hollywood.

Gibson, una de las grandes estrellas de Hollywood.

Chris Pine

Durante una visita en Nueva Zelanda, asistió a una fiesta de la que se retiró a las 2.30 de la madrugada. En un control policial, le hicieron un test de rutina y comprobaron que el valor de alcohol en sangre se encontraba por encima de los límites permitidos.

Por el caso, se declaró culpable y pagó la multa correspondiente. Cuando se presentó a la audiencia en la que fue convocado, se mostró muy educado con todos y hasta le firmó autógrafos a los fans.

Michelle Rodríguez

En 2005, fue detenida por conducir ebria, se declaró culpable y recibió dos opciones: o se comprometía a cumplir 240 horas de trabajo comunitario o iba a prisión cinco días y pagaba quinientos dólares. La actriz eligió la segunda opción y de ese modo cumplió una breve condena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Britney Spears fue detenida por manejar bajo la influencia.

Arrestaron a Britney Spears en California: qué le pasó

La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Los celulares sí están permitidos en los recreos

La Ciudad prohibió el uso de celulares en las escuelas secundarias

Hace 10 minutos
Budín de chocolate intenso en la air fryer. 

La increíble receta de budín húmedo y aireado con sabor a cacao para hacer en la air fryer

Hace 15 minutos
La importancia de la longevidad para la sociedad.

Por qué la longevidad se puede convertir en un aspecto fundamental para el estatus social según expertos

Hace 16 minutos
La nueva pareja de Jacob Elordi.

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

Hace 17 minutos
play
Esta anti heroína de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto:

Esta anti heroina de Batman tiene su propia película, llegó a Netflix y está siendo de lo más visto: de quién se trata

Hace 17 minutos