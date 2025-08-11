Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te va a hacer morir del miedo

Un empresario sin escrúpulos, muertes inexplicables y una maldición familiar. Una producción que se destaca en la plataforma de streaming.

Una de las series de terror más aclamadas de los últimos tiempos, por su guion y actuaciones brillantes.

Las ficciones de terror siguen marcando el ritmo de lo más visto en streaming. El género mantiene su poder de atracción gracias a relatos que combinan lo sobrenatural con realidades incómodas. En ese contexto, Netflix lanzó una serie que retoma un texto fundacional del horror literario y lo reinterpreta con una mirada feroz y contemporánea.

Esta producción se apoya en uno de los cuentos más oscuros de Edgar Allan Poe , pero lo reconfigura con un enfoque que mezcla crítica social, tragedia familiar y escenas que no dan respiro. Con solo ocho episodios, la historia se instaló rápidamente entre las más comentadas por su potencia visual y su nivel de tensión constante.

La caída de la casa Usher , título de la serie, tomó elementos del relato original y los expandió en una narrativa que apuesta a lo excesivo, tanto en lo estético como en lo simbólico. El resultado es un universo cargado, gótico y despiadado, donde las muertes no solo son impactantes, sino también significativas.

La historia se centra en Roderick Usher , un empresario sin escrúpulos que enfrenta una investigación judicial mientras ve cómo sus hijos mueren uno tras otro, en circunstancias cada vez más siniestras. La maldición familiar avanza sin pausa, y cada capítulo deja en evidencia los pecados de los personajes, transformados en castigos brutales .

Nadie se va a librar de ella. En esta diabólica serie de Mike Flanagan («La maldición de Hill House»), basada en las obras de Edgar Allan Poe, los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher convirtieron su negocio Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riquezas, privilegio y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer que conocieron en su juventud

El relato alterna entre el drama y el horror, sin apelar a sobresaltos fáciles. En cambio, propone una atmósfera asfixiante, construida a través de planos cerrados, colores fríos y un diseño sonoro que incomoda desde lo sutil . Todo está pensado para provocar una sensación de encierro y fatalidad.

La caída de la casa de Usher Netflix

Además de recuperar elementos del universo de Poe, la serie lanza una crítica feroz a los privilegios de las élites, al abuso de poder y a los vínculos familiares degradados por la codicia. Las referencias literarias —El cuervo, El corazón delator, Berenice— aparecen como guiños para quienes conocen la obra del autor, pero no son necesarias para entender el trasfondo de la historia.

Cada episodio funciona como una pieza autónoma dentro de una tragedia mayor, con muertes diseñadas no solo para impactar, sino para decir algo sobre el personaje que las protagoniza. La estructura coral permite recorrer distintos registros del horror, desde lo grotesco hasta lo psicológico.

El proyecto fue dirigido por Mike Flanagan, quien ya había trabajado con Netflix en otras producciones del mismo género. Su estilo, marcado por el uso de simbolismos, personajes torturados y una puesta visual inquietante, está presente en cada escena. Con esta serie, Flanagan volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más sólidos del terror actual en plataformas.

Tráiler de La caída de la casa Usher

Embed

Reparto de La caída de la casa Usher