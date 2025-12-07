7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los 7 mejores cortes de carne para hacer el asado según un experto

En una de sus publicaciones más vistas, el experto explicó que no todos los cortes son iguales y que una mala elección puede arruinar tanto la experiencia como el bolsillo.

Por
El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok

El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok, Danilo Cubillos, ha captado la atención de miles de usuarios al compartir, de forma sencilla y precisa, cómo elegir el corte ideal para un buen asado.

  • El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok, Danilo Cubillos, ha captado la atención de miles de usuarios al compartir, de forma sencilla y precisa, cómo elegir el corte ideal.
  • Según Cubillos, uno de los cortes más nobles es el lomo fino. “Tiene la mayor terneza”, explicó, señalando que se puede preparar de muchas formas como baby beef, filet mignon, corte mariposa, cubos o julianas.
  • Otro favorito es el rib eye, que se destaca por su marmoleo, la grasa intramuscular que le aporta jugosidad y suavidad, lo que lo convierte en uno de los preferidos por los amantes del sabor profundo.
  • Cubillos insistió en que el tiempo y la información son claves, pues ir a la carnicería sin saber qué corte buscar, o pedir carne de forma genérica, puede derivar en errores costosos.

El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok, Danilo Cubillos, ha captado la atención de miles de usuarios al compartir, de forma sencilla y precisa, cómo elegir el corte ideal para un buen asado.

Conocé el caso de esta mujer que comenzó con fuertes palpitaciones
Te puede interesar:

Tenía palpitaciones y se agitaba muy seguido: pensaron que eran anginas pero el diagnóstico final reveló lo peor

En una de sus publicaciones más vistas, explicó que no todos los cortes son iguales y que una mala elección puede arruinar tanto la experiencia como el bolsillo.

“Cuando van a la carnicería, no pidan simplemente carne para asar”, advirtió. Esa solicitud genérica puede llevar a que les den una milanesa de res, proveniente del brazo del animal, adecuada para bistec pero no para parrilla. El resultado de esta compra es carne dura, poco jugosa y decepcionante. En una de sus publicaciones más vistas, el experto explicó que no todos los cortes son iguales y que una mala elección puede arruinar tanto la experiencia como el bolsillo.

danilo

Qué cortes de carne son los mejores para hacer en el asado

Según Cubillos, uno de los cortes más nobles es el lomo fino. “Tiene la mayor terneza”, explicó, señalando que se puede preparar de muchas formas como baby beef, filet mignon, corte mariposa, cubos o julianas. Su suavidad hace que no requiera demasiado tiempo en la parrilla, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para expertos como para aficionados.

parrisal asado

Otro favorito es el rib eye, que se destaca por su marmoleo, la grasa intramuscular que le aporta jugosidad y suavidad, lo que lo convierte en uno de los preferidos por los amantes del sabor profundo. También recomendó cortes como el churrasco, la chata y el ojo de bife. “Solo cortándolos sabemos que son de los más suaves que tiene la res”, afirmó. Son opciones clásicas que no fallan si se preparan adecuadamente.

A su juicio, no todos los buenos cortes tienen que ser costosos. La punta de anca, por ejemplo, fue destacada por Cubillos por su jugosidad, sabor y por incluir una cobertura de grasa que potencia su calidad en la parrilla. Es ideal para quienes buscan intensidad sin gastar de más.

La cadera y la bola, aunque más económicas, requieren ojo experto. En sus palabras, “hay que saber comprar una buena cadera”. Lo esencial es que sea de novillo, con un color rosado o rojo, y que conserve su cobertura de grasa. De esa manera, se garantiza una textura blanda y un sabor agradable.

La bola de pierna, por su parte, es un corte magro, sin grasa externa. Pero si proviene de un buen novillo, también puede resultar muy blando al asar.

Cubillos insistió en que el tiempo y la información son claves, pues ir a la carnicería sin saber qué corte buscar, o pedir carne de forma genérica, puede derivar en errores costosos. “El carnicero puede ofrecerte lo que tenga a mano, no necesariamente lo ideal para tu asado”, expuso. Desde su mostrador y sus redes, Cubillos demuestra que la educación alimentaria también puede comenzar en TikTok.

daniloooo

Noticias relacionadas

play

Violencia policial en Morón: la familia de las víctimas denuncia encubrimiento y corrupción

El caso que conmocionó a toda una comunidad cuando se conocieron nuevas pistas

La policía pensaba que fue un suicidio o un accidente, pero el final fue mucho peor y estremeció Barcelona: cuál es el caso

La estación Malabria de la línea B de subte permanecerá cerrada por 2 meses

Cierra otra estación de la Línea B de subte por obras: cuánto tiempo no se podrá usar

play

Un policía chocó, escapó, volvió para entregarse y mató a un familiar de la víctima

El Volkswagen Gol Trend quedó destruido tras el brutal choque a la altura de Cañuelas.

Brutal choque en la ruta 3: murió un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense

Adam Driver interpreta a César Catilina, quien busca construir un futuro utópico con un mágico y misterioso artefacto.
play

Megalópolis: el exuberante retrato de la decadencia estadounidense de Francis Ford Coppola llega al streaming

Rating Cero

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

La película fue galardonada y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar. 
play

El drama judicial de Netflix basado en un hecho real que ganó un reconocido premio: cuál es

Su mirada crítica y el carisma de sus protagonistas son sus puntos más altos.
play

Es una comedia súper divertida y la protagoniza Guillermo Francella: está en Netflix

Sigue la pelea entre las panelistas de LAM, ahora en MasterChef.

"Se quedó en la época de vedette": Yanina Latorre destrozó a Marixa Balli antes de su debut en MasterChef

últimas noticias

Lando Norris es campeón de la temporada 2025 de Fórmula 1 y rompió una sequía de 17 años de McLaren.

Lando Norris, de niño prodigio a campeón carismático de la Fórmula 1

Hace 21 minutos
Colapinto terminó 20° en el Gran Premio de Abu Dabi, apenas una posición por detrás de Gasly

Colapinto y el duro balance del 2025 con Alpine: "Gracias a Dios ya terminó este año"

Hace 24 minutos
Miguel Ángel Borja jugó 159 partido con la camiseta de River y convirtió 62 goles

Miguel Ángel Borja habló por primera vez tras su salida de River: qué dijo sobre Gallardo

Hace 1 hora
El oso con IA dejó de venderse después de varias denuncias.

Adiós a la IA: polémica por un peluche inteligente que tenía charlas fuera de lugar con menores

Hace 1 hora
Un espacio ideal para probar platos típicos, cervezas artesanales y especialidades caseras en un entorno cálido y accesible.

El bodegón de Buenos Aires para despedir el 2025 con aires europeos

Hace 1 hora