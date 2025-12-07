Cuáles son los 7 mejores cortes de carne para hacer el asado según un experto

En una de sus publicaciones más vistas, el experto explicó que no todos los cortes son iguales y que una mala elección puede arruinar tanto la experiencia como el bolsillo.

El carnicero colombiano con años de experiencia y hoy también creador de contenido en TikTok, Danilo Cubillos, ha captado la atención de miles de usuarios al compartir, de forma sencilla y precisa, cómo elegir el corte ideal para un buen asado .

“Cuando van a la carnicería, no pidan simplemente carne para asar ”, advirtió. Esa solicitud genérica puede llevar a que les den una milanesa de res, proveniente del brazo del animal, adecuada para bistec pero no para parrilla. El resultado de esta compra es carne dura, poco jugosa y decepcionante . En una de sus publicaciones más vistas , el experto explicó que no todos los cortes son iguales y que una mala elección puede arruinar tanto la experiencia como el bolsillo .

Según Cubillos , uno de los cortes más nobles es el lomo fino . “Tiene la mayor terneza”, explicó, señalando que se puede preparar de muchas formas como baby beef, filet mignon, corte mariposa, cubos o julianas. Su suavidad hace que no requiera demasiado tiempo en la parrilla , lo que lo convierte en una opción ideal tanto para expertos como para aficionados .

Otro favorito es el rib eye , que se destaca por su marmoleo, la grasa intramuscular que le aporta jugosidad y suavidad , lo que lo convierte en uno de los preferidos por los amantes del sabor profundo. También recomendó cortes como el churrasco, la chata y el ojo de bife . “Solo cortándolos sabemos que son de los más suaves que tiene la res ”, afirmó. Son opciones clásicas que no fallan si se preparan adecuadamente.

A su juicio, no todos los buenos cortes tienen que ser costosos. La punta de anca, por ejemplo, fue destacada por Cubillos por su jugosidad, sabor y por incluir una cobertura de grasa que potencia su calidad en la parrilla. Es ideal para quienes buscan intensidad sin gastar de más.

La cadera y la bola, aunque más económicas, requieren ojo experto. En sus palabras, “hay que saber comprar una buena cadera”. Lo esencial es que sea de novillo, con un color rosado o rojo, y que conserve su cobertura de grasa. De esa manera, se garantiza una textura blanda y un sabor agradable.

La bola de pierna, por su parte, es un corte magro, sin grasa externa. Pero si proviene de un buen novillo, también puede resultar muy blando al asar.

Cubillos insistió en que el tiempo y la información son claves, pues ir a la carnicería sin saber qué corte buscar, o pedir carne de forma genérica, puede derivar en errores costosos. “El carnicero puede ofrecerte lo que tenga a mano, no necesariamente lo ideal para tu asado”, expuso. Desde su mostrador y sus redes, Cubillos demuestra que la educación alimentaria también puede comenzar en TikTok.