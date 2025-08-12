IR A
Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

Un nuevo lanzamiento de 2022 llegó a la gran N roja y está siendo tendencia en este sitio web en agosto 2025.

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.

El nuevo estreno que no te podés perder este mes.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. En los últimos meses de este año, se inscribieron millones de suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida del mundo entero.

Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2022, una miniserie que está siendo tendencia en la gran N roja, se trata de Sigue respirando, una producción cargada de aventuras, intriga y mucha diversión. Un thriller de supervivencia y lleno de naturaleza. A continuación te contamos más detalles de ella y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en agosto 2025.

Sinopsis de Sigue respirando, la miniserie furor de Netflix

6 episodios. Cuando una avioneta se estrella en medio de la naturaleza canadiense, la única superviviente debe hacer frente a los elementos y a sus propios traumas para sobrevivir.

sigue respirando

Tráiler de Sigue respirando

Embed - SERIE: Sigue Respirando (2022) | Trailer en español

Reparto de Sigue respirando

  • Melissa Barrera como Liv Rivera
  • Jeff Wilbusch como Danny
  • Juan Pablo Espinosa como Tomás
  • Florencia Lozano como Lucia
  • Joselyn Picard como Young Liv
  • Austin Stowell como Sam
  • Getenesh Berhe como Ruth
  • Mike Dopud como George
  • Ranjit Samra
final-sigue-respirando-explicacion

