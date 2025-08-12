Sigue respirando, la miniserie de solo 6 capítulos que te dejará sin palabras en Netflix: de qué se trata

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. En los últimos meses de este año, se inscribieron millones de suscriptores y usuarios que la convierten en la más consumida del mundo entero.
Ahora, llegó un nuevo lanzamiento estadounidense de 2022, una miniserie que está siendo tendencia en la gran N roja, se trata de Sigue respirando, una producción cargada de aventuras, intriga y mucha diversión. Un thriller de supervivencia y lleno de naturaleza. A continuación te contamos más detalles de ella y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas en agosto 2025.
Sinopsis de Sigue respirando, la miniserie furor de Netflix
6 episodios. Cuando una avioneta se estrella en medio de la naturaleza canadiense, la única superviviente debe hacer frente a los elementos y a sus propios traumas para sobrevivir.
Tráiler de Sigue respirando
Embed - SERIE: Sigue Respirando (2022) | Trailer en español
Reparto de Sigue respirando
- Melissa Barrera como Liv Rivera
- Jeff Wilbusch como Danny
- Juan Pablo Espinosa como Tomás
- Florencia Lozano como Lucia
- Joselyn Picard como Young Liv
- Austin Stowell como Sam
- Getenesh Berhe como Ruth
- Mike Dopud como George
- Ranjit Samra
