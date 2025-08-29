IR A
IR A

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Tiene solo tres episodios y está protagonizada por estrellas de La Casa de Papel. Rompe las reglas del género al presentar un personaje poco inusual en búsqueda de venganza: una abuela que quiere saber qué pasó con su nieta.

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.

Netflix

Netflix encontró el éxito en una fórmula que ha demostrado ser de las favoritas del público: historias cortas y contundentes, perfectas para maratonear en un fin de semana. Su último estreno en este sentido es una miniserie española de solo tres capítulos sobre la desaparición de una adolescente.

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
Te puede interesar:

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Se trata de Dos Tumbas, que llegó a la plataforma este viernes 29 de agosto. Sus protagonistas son caras que ya conocemos en Argentina gracias a La Casa de Papel: Kiti Mánver (Mariví Fuentes), Álvaro Morte (El profesor) y Hovik Keuchkerian (Bogotá), y la historia fue creada por Agustín Martínez.

A primera vista, Dos Tumbas parece ser otra serie sobre un personaje en busca de venganza. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado al poner como protagonista a una persona poco usual para el género: una abuela que busca a su nieta desaparecida y no se detendrá ante nada para obtener respuestas.

Dos Tumbas, Netflix

Netflix: sinopsis de Dos tumbas

Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 años, desaparecieron hace dos años en un pueblo de Málaga sin dejar ningún rastro. La investigación se cerró por falta de pruebas y sus familias quedaron sumidas en la incertidumbre. Cansada de no tener respuestas, Isabel, la abuela de Verónica, decide iniciar su propia investigación.

Para eso une fuerzas con Rafael, el padre de Marta. Aunque el hombre es peligroso, Isabel no se quedará atrás y demostrará que está dispuesta a todo, incluso a romper la ley, para saber qué le pasó a su nieta. Sin embargo, también descubrirá que la venganza no siempre lleva a donde uno espera.

Tráiler de Dos tumbas

Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Dos tumbas

  • Kiti Mánver como Isabel
  • Álvaro Morte como Rafael
  • Hovik Keuchkerian
  • Nadia Vilaplana
  • Joan Solé
  • Zoé Arnao
  • Nonna Cardoner
  • Carlos Scholz
  • Magdalena Tejado
  • Salva Reina
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix.

Moria Casán presentó a las actrices que protagonizarán su serie biográfica producida por Netflix

Una película sobre un corredor de carreras y un perro inseparable está emocionando a todo Netflix. ¿De cuál se trata?.
play

Esta película sobre un corredor de carreras y su perro inseparable está emocionando a todo Netflix: de cuál se trata

Mi amigo Enzo, una pelìcula estadounidense muy emotiva que no te podès perder este mes de agosto 2025.
play

De qué se trata Mi amigo Enzo, la emotiva película que volvió a ser tendencia en Netflix con un protagonista particular

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix.
play

Lo culparon por un crimen que no le corresponde y tiene a todos sin palabras en Netflix: cuál es la película del momento

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 18 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 20 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 28 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 40 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 45 minutos