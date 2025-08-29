Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente Tiene solo tres episodios y está protagonizada por estrellas de La Casa de Papel. Rompe las reglas del género al presentar un personaje poco inusual en búsqueda de venganza: una abuela que quiere saber qué pasó con su nieta.







Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel. Netflix

Netflix encontró el éxito en una fórmula que ha demostrado ser de las favoritas del público: historias cortas y contundentes, perfectas para maratonear en un fin de semana. Su último estreno en este sentido es una miniserie española de solo tres capítulos sobre la desaparición de una adolescente.

Se trata de Dos Tumbas, que llegó a la plataforma este viernes 29 de agosto. Sus protagonistas son caras que ya conocemos en Argentina gracias a La Casa de Papel: Kiti Mánver (Mariví Fuentes), Álvaro Morte (El profesor) y Hovik Keuchkerian (Bogotá), y la historia fue creada por Agustín Martínez.

A primera vista, Dos Tumbas parece ser otra serie sobre un personaje en busca de venganza. Sin embargo, la historia toma un giro inesperado al poner como protagonista a una persona poco usual para el género: una abuela que busca a su nieta desaparecida y no se detendrá ante nada para obtener respuestas.

Dos Tumbas, Netflix Netflix Netflix: sinopsis de Dos tumbas Verónica y Marta, dos adolescentes de 16 años, desaparecieron hace dos años en un pueblo de Málaga sin dejar ningún rastro. La investigación se cerró por falta de pruebas y sus familias quedaron sumidas en la incertidumbre. Cansada de no tener respuestas, Isabel, la abuela de Verónica, decide iniciar su propia investigación.

Para eso une fuerzas con Rafael, el padre de Marta. Aunque el hombre es peligroso, Isabel no se quedará atrás y demostrará que está dispuesta a todo, incluso a romper la ley, para saber qué le pasó a su nieta. Sin embargo, también descubrirá que la venganza no siempre lleva a donde uno espera.

Tráiler de Dos tumbas Embed - Dos tumbas | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Dos tumbas Kiti Mánver como Isabel

Álvaro Morte como Rafael

Hovik Keuchkerian

Nadia Vilaplana

Joan Solé

Zoé Arnao

Nonna Cardoner

Carlos Scholz

Magdalena Tejado

Salva Reina