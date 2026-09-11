11 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

La máxima categoría de la competencia doméstica garantizará la emisión abierta de un par de cruces durante el transcurso del fin de semana.

Por
Comienza la fecha 9 y estos son encuentros liberados.

Comienza la fecha 9 y estos son encuentros liberados.

La Liga Profesional de Fútbol mantendrá la modalidad de transmisiones por televisión abierta para una nueva jornada de la máxima categoría de la disciplina local. En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, la organización del campeonato garantizará la difusión de dos cotejos liberados, permitiendo que el público acceda al contenido de la Primera División desde la grilla de cable convencional sin el costo extra del Pack Fútbol.

El árbitro es uno de los más experimentados del fútbol argentino.
Te puede interesar:

El árbitro Pablo Dóvalo anunció su retiro: cuándo dirigirá su último partido en el fútbol argentino

La iniciativa contempla que la señal básica de ESPN emita ambos cruces para todos los usuarios que no poseen el servicio codificado en sus hogares. De esta forma, las cadenas de emisión privada sostienen el cupo estipulado de transmisiones accesibles dentro del cronograma oficial del torneo, evitando el abono adicional del abono deportivo a quienes sigan las alternativas del certamen nacional.

Los dos partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

La novena fecha del certamen local de la Liga Profesional arrancará la actividad de los duelos sin codificar en la provincia de Santa Fe. El primer choque liberado lo protagonizarán Newell’s y Vélez en el Parque Independencia de Rosario, en un cruce programado para este viernes 11 de septiembre a las 17, con televisación abierta por la señal básica de ESPN sin requerir el servicio adicional.

El segundo compromiso sin abono pago bajará el telón del cronograma oficial del torneo a comienzos de la próxima semana. El choque entre Deportivo Riestra y Lanús cerrará la jornada el lunes 14 de septiembre a las 19, oportunidad en la que los fanáticos del fútbol argentino también podrán seguir la transmisión en directo por ESPN común sin necesidad del paquete prémium.

Día, horario y TV de todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Viernes 11 de septiembre

  • 17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) – ESPN / ESPN Premium

  • 19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) – TNT Sports

  • 21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium

Sábado 12 de septiembre

  • 14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) – TNT Sports

  • 14.45: Estudiantes vs. Platense (Zona A) – ESPN Premium

  • 17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) – TNT Sports

  • 20: Talleres vs. Unión (Zona A) – ESPN Premium

Domingo 13 de septiembre

  • 14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

  • 14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

  • 17.00: Argentinos Juniors vs. Gimnasia (Zona B) – TNT Sports

  • 19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

  • 21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) – TNT Sports

Lunes 14 de septiembre

  • 19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) – ESPN / ESPN Premium

  • 19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

  • 21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) – TNT Sports

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Comienza la octava fecha y estos son los partidos liberados.

Cuáles son los 2 partidos liberados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026: día, horario y TV

La bronca de Franco Colapinto contra Liam Lawson.

Video: Colapinto explotó contra Lawson tras una peligrosa maniobra

Este recurso arbitral comenzó a imponerse en un país de Europa del Este.

Así funciona la tarjeta negra: la nueva sanción que busca transformar el fútbol

Franco Colapinto participa del GP de Madrid.

Colapinto fue 15° en segunda práctica libre en el Gran Premio de España

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, replantea su futuro.

La decisión más difícil de Lionel Scaloni: tras la salida de Samuel, el DT de la Selección replantea su futuro

Boca enfrenta a Central Córdoba.

Enfocado en la revancha con San Pablo, Boca recibe a Central Córdoba

Rating Cero

El dato que complica al cantante.
play

Revelaron el dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: "La Policía pudo ver..."

Marta Fort, hija de Ricardo Fort.

La incómoda propuesta que le hizo el novio de Martita Fort a la influencer en pleno vivo

Thiago Medina, de Gran Hermano, pubicó una foto en sus redes y un detalle encendio las alarmas.

Thiago Medina publicó una foto con sus hijas y un detalle en una de las nenas generó preocupación: qué le pasó

Casán reveló sus insólitas charlas con la Inteligencia Artificial, tal como Graciela Alfano.
play

Al igual que Graciela Alfano, Moria Casán sumó la IA a su vida: "Es mi amiga"

La participante fue recientemente eliminada y contó un secreto que tenìa bien guardado.

Luana Fernández no se guardó nada: confesó con quién se quedó con ganas de tener intimidad en Gran Hermano

Se supo la millonaria suma que se llevará quien gane el concurso.

Una millonada: se conoció la fortuna que se llevará la ganadora de Gran Hermano en premios

últimas noticias

Los activos argentinos no pudieron continuar con su rally alcista.

El riesgo país cedió a su nivel más bajo en un mes, pero el Merval interrumpió su racha alcista

Hace 21 minutos
play
El dato que complica al cantante.

Revelaron el dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: "La Policía pudo ver..."

Hace 54 minutos
El dólar cotizó arriba de los $1.500.

El dólar cerró la semana en baja, aunque arriba de los $1.500

Hace 1 hora
Se complica la situación de Caputo y Bausilli por el oro del BCRA. 

La oposición ampliará la denuncia contra Luis Caputo y Santiago Bausili: pedirán su interpelación en el Congreso

Hace 1 hora
El juego desencadena búsquedas de emergencia reales y expone a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.

Jóvenes desaparecen por 48 horas: el nuevo y riesgoso reto viral

Hace 1 hora