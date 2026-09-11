Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 La máxima categoría de la competencia doméstica garantizará la emisión abierta de un par de cruces durante el transcurso del fin de semana. Por Agregar C5N en









Comienza la fecha 9 y estos son encuentros liberados.

La Liga Profesional de Fútbol mantendrá la modalidad de transmisiones por televisión abierta para una nueva jornada de la máxima categoría de la disciplina local. En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, la organización del campeonato garantizará la difusión de dos cotejos liberados, permitiendo que el público acceda al contenido de la Primera División desde la grilla de cable convencional sin el costo extra del Pack Fútbol.

La iniciativa contempla que la señal básica de ESPN emita ambos cruces para todos los usuarios que no poseen el servicio codificado en sus hogares. De esta forma, las cadenas de emisión privada sostienen el cupo estipulado de transmisiones accesibles dentro del cronograma oficial del torneo, evitando el abono adicional del abono deportivo a quienes sigan las alternativas del certamen nacional.

Los dos partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 La novena fecha del certamen local de la Liga Profesional arrancará la actividad de los duelos sin codificar en la provincia de Santa Fe. El primer choque liberado lo protagonizarán Newell’s y Vélez en el Parque Independencia de Rosario, en un cruce programado para este viernes 11 de septiembre a las 17, con televisación abierta por la señal básica de ESPN sin requerir el servicio adicional.

Liga Profesional de Fútbol El segundo compromiso sin abono pago bajará el telón del cronograma oficial del torneo a comienzos de la próxima semana. El choque entre Deportivo Riestra y Lanús cerrará la jornada el lunes 14 de septiembre a las 19, oportunidad en la que los fanáticos del fútbol argentino también podrán seguir la transmisión en directo por ESPN común sin necesidad del paquete prémium.

Día, horario y TV de todos los partidos de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 Viernes 11 de septiembre

17: Newell’s vs. Vélez (Zona A) – ESPN / ESPN Premium

19.15: Defensa y Justicia vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) – TNT Sports

21.30: Boca vs. Central Córdoba (Zona A) – ESPN Premium Sábado 12 de septiembre 14.45: Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (Zona B) – TNT Sports

14.45: Estudiantes vs. Platense (Zona A) – ESPN Premium

17.30: Atlético Tucumán vs. River (Zona B) – TNT Sports

20: Talleres vs. Unión (Zona A) – ESPN Premium Domingo 13 de septiembre 14.45: Sarmiento vs. Belgrano (Zona B) – ESPN Premium

14.45: Tigre vs. Rosario Central (Zona B) – TNT Sports

17.00: Argentinos Juniors vs. Gimnasia (Zona B) – TNT Sports

19.15: Independiente vs. San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium

21.30: Huracán vs. Racing (Zona B) – TNT Sports Lunes 14 de septiembre 19: Deportivo Riestra vs. Lanús (Zona A) – ESPN / ESPN Premium

19: Banfield vs. Barracas Central (Zona B) – TNT Sports

21.15: Instituto vs. Estudiantes de Río Cuarto (Interzonal) – TNT Sports