Chau Pack Fútbol: los 2 partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

La Liga Profesional de Fútbol mantendrá la modalidad de transmisiones por televisión abierta para una nueva jornada de la máxima categoría de la disciplina local. En el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, la organización del campeonato garantizará la difusión de dos cotejos liberados, permitiendo que el público acceda al contenido de la Primera División desde la grilla de cable convencional sin el costo extra del Pack Fútbol.
La iniciativa contempla que la señal básica de ESPN emita ambos cruces para todos los usuarios que no poseen el servicio codificado en sus hogares. De esta forma, las cadenas de emisión privada sostienen el cupo estipulado de transmisiones accesibles dentro del cronograma oficial del torneo, evitando el abono adicional del abono deportivo a quienes sigan las alternativas del certamen nacional.
Los dos partidos liberados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026
La novena fecha del certamen local de la Liga Profesional arrancará la actividad de los duelos sin codificar en la provincia de Santa Fe. El primer choque liberado lo protagonizarán Newell’s y Vélez en el Parque Independencia de Rosario, en un cruce programado para este viernes 11 de septiembre a las 17, con televisación abierta por la señal básica de ESPN sin requerir el servicio adicional.
Liga Profesional de Fútbol
El segundo compromiso sin abono pago bajará el telón del cronograma oficial del torneo a comienzos de la próxima semana. El choque entre Deportivo Riestra y Lanús cerrará la jornada el lunes 14 de septiembre a las 19, oportunidad en la que los fanáticos del fútbol argentino también podrán seguir la transmisión en directo por ESPN común sin necesidad del paquete prémium.