Thiago Medina fue decepcionado por sus empleados y tuvo que cerrar su verdulería

Ingresando en los detalles, el ex Gran Hermano 2022 confesó: "En la cuenta de Instagram de la verdulería me hablaban mucho y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo boludeces, tomando, fumando... Entonces, para no quedar mal, cerré todo". Así, Medina dejó en evidencia a sus ahora exempleados, ya que según él no tenían responsabilidad.

De igual manera, Thiago aseguró que ya están pensando en otro emprendimiento, ante lo que Daniela Celis agregó: "Estamos proyectando muchas cosas nuevas para ver cómo encaminamos todo esto". Días después de la confirmación del embarazo de la ex Gran Hermano, los jóvenes deberán encontrar una forma de ingresar dinero para poder costear la crianza de los bebés.