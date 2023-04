Thiago de Gran Hermano inauguró su primer emprendimiento: conocé de qué se trata

Durante el programa televisivo A la Barbarossa, Robertito llevó adelante el móvil junto a Thiago y este le reveló que solo se llamará: " Verdulería Thiago ". Esto generó muchas risas en los presentes y quienes estaban en el piso del canal, ya que no les pareció muy original .

Thiago inauguró su verduleria Telefe

Luego, Thiago fue consultado por la manera en la que consiguió llevar adelante el proyecto y señaló: "Me lo propuse y lo pude cumplir. El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé pero prefería hacerlo solo por mi cuenta". Este negocio será únicamente de la familia del ex Gran Hermano 2022, por lo que los ayudará mucho para salir adelante.

En último lugar, reveló su ubicación: "En la Ruta 3 queda, en Villa Unión". De referencia, se encuentra en medio de Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere y González Catán. La casa de Thiago Medina se halla en la última localidad mencionada, por lo que la verdulería está próxima a su hogar.