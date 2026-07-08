La construcción creció 6,3% entre abril y mayo pero no llega a recuperar la caída del modelo libertario El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el Índice del Costo de la Construcción correspondiente a mayo, que registró variación de precios en el Gran Buenos Aires. Por Agregar C5N en









El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025. Redes sociales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el Índice de actividad y del Costo de la Construcción (ICC) correspondiente a mayo en el Gran Buenos Aires.

En ese mes, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) muestra una suba de 4,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 del índice serie original presenta un aumento de 2,5% respecto a igual período de 2025.

#DatoINDEC

La construcción creció 4,1% interanual en mayo de 2026 y 6,3% respecto de abril https://t.co/dZJuGyHDH8 pic.twitter.com/NFDERDHKZ8 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 8, 2026 En mayo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 6,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registró una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior.

Materiales que más aumentaron Los datos de consumo de los insumos para la construcción en mayo de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 23,6% en pinturas para construcción; 18,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 11,1% en mosaicos graníticos y calcáreos; 10,1% en hormigón elaborado; y 9,6% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Mientras tanto, se observan bajas de 19,6% en pisos y revestimientos cerámicos; 8,2% en asfalto; 8,0% en ladrillos huecos; 7,8% en placas de yeso; 7,4% en yeso; 6,8% en cales; 3,2% en artículos sanitarios de cerámica; y 1,3% en cemento portland.

El índice del sector de la construcción El ICC refleja la evolución de los costos para la construcción de un edificio tipo en el área metropolitana bonaerense, por lo que funciona como una referencia clave para desarrolladores, contratistas, empresas proveedoras y familias que encaran proyectos de vivienda. El índice se compone de tres grandes capítulos: materiales, mano de obra y gastos generales, cuyo desempeño en mayo fue dispar.