La traición más dolorosa contra Tini Stoessel en medio del escándalo familiar: "Está quebrada"

La cantante recibió una de las peores noticias respecto a su familia en la previa del casamiento con Rodrigo De Paul y está afectada.

La cantante Tini Stoessel sufrió una de las traiciones más inesperadas en el último tiempo y tiene que ver con la decisión de su hermano Fran Stoessel de no hablarle más. Esto sucedería desde hace algunos meses, según reveló el periodista Juan Etchegoyen. “A él le hicieron elegir un bando y eligió a los papás”, contó.

La pelea de la artista con los papás sigue vigente, pero ahora sumaron un dato más triste: tampoco habla con su hermano. Cuando salió todo esto, la información que tenía yo era que el tema de Tini era con sus padres, no era con su hermano, que con su hermano mantenía cierta relación, pero las cosas fueron cambiando", explicó el periodista de Radio Mitre.

“Una interna que crece a pasos agigantados, que cada vez es peor, que hasta acá tenía a Tini Stoessel por un lado y a sus padres por el otro, ahora suma un nuevo condimento y es el rol, el vínculo de Fran Stoessel con su hermana Tini" , agregó.

Pero no hay más vínculo: "Me dijeron que lo que antes era tenso entre Tini y Francisco Stoessel ahora es nulo. Que había ciertas conversaciones, algunas que otras esporádicas, pero que ya eso que era tenso, porque además hay que entender a Tini y hay que entender a Fran. O sea, Tini está, quieras o no, enfrentada a sus padres y Fran está en el medio".

"Fran mantiene un vínculo diario con sus padres, una muy buena relación. Alguien me contó que a Fran le dieron a entender que, en esta guerra, en esta interna, debía estar en alguno de los dos bandos, y eligió el de sus padres ", concluyó.

El doloroso gesto familiar contra Tini Stoessel de parte de su cuñada

El escándalo familiar con Tini Stoessel continúa y esta vez por parte de su cuñada, es decir, la novia de su hermano Francisco Stoessel. Cuando todo parecía terminar porque su madre, Mariana Muzlera, comenzó a darle like a sus posteos, apareció una nueva polémica a través de un gesto.

Nazarena Oberecht comenzó su relación con Fran a mediados del 2024 y su vínculo fue compartido siempre en las redes sociales. Incluso él estuvo de invitada en Rumis y habló en aquel momento: “Estuve 18 días, la verdad estoy muy tranquilo y en paz. Convivimos y fue excelente. Viste que después de la convivencia uno se da cuenta, es un indicio importante sobre qué podrías compartir con esa otra persona".

Ahora bien, ¿qué le hizo a la artista? La dejó de seguir en redes sociales. A ella y a Rodrigo de Paul, mientras que ambos la siguen a ella. Ante esto, los usuarios de redes sociales la atacaron: “Se enojó porque se le terminaron los viajes a Japón gratis", "Viajó con Tini al Mundial y a Japón", "todos vivían de Tini y nadie tenía un laburo serio", "fue a la cancha a ver la Copa América gracias a De Paul y vivía en la casa de Madrid de Tini".